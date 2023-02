Sergio Ramos desvela el pesar que tiene y sus planes más inmediatos junto a su familia

Sergio Ramos cumplirá 37 años el próximo 30 de marzo. Un número considerable para los futbolistas porque es pasado los 35 cuando empiezan a sopesar la idea de retirarse. El sevillano vive cada partido como si fuera el último, sabedor de que está en las postrimerías de una exitosa carrera en el deporte rey. Sin embargo, el día que cuelgue las botas podrá empezar a disfrutar de todo aquello que su condición de jugador de élite le ha negado. Es ahí donde emerge con luz propia su familia: Pilar Rubio y sus cuatro hijos.

Ellos son el motor de su vida y por eso tiene decidido dedicarles todo el tiempo que se merecen una vez deje de jugar al fútbol. Así lo ha desvelado en una reciente entrevista con la UEFA, en la que se ha abierto en canal para contar el pesar que lleva durante los últimos años: «Invierto mucho tiempo en el fútbol, y no he tenido demasiado tiempo para la familia estos años».

Y no sólo eso sino que se ha atrevido a dejar claras sus prioridades, que pasan inexorablemente por pasar tiempo con los suyos: «Así que cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas que no se pueden hacer con el fútbol, como esquiar, llevar a los niños de vacaciones sin presión, llevarlos a clases de tenis… intentar tener una vida normal».

Así las cosas, es fácil adivinar que dentro de no demasiado tiempo empezaremos a ver imágenes de la familia al completo con mayor frecuencia. De momento, Sergio Ramos es feliz en París. Tiene contrato en vigor y se ha hecho con un hueco como titular en el equipo entrenador por Christophe Galtier.

Eso no quita posibilidades a que cuando finalice su vínculo contractual con el gigante francés emprenda una exótica aventura en Estados Unidos. Algunos rumores apuntan a que podría unirse a las filas del equipo de su gran amigo David Beckham.

Sergio Ramos y Pilar Rubio, involucrados al máximo con sus hijos

El feliz matrimonio tiene a sus pequeños como pilar de vida. Pilar es una madre entregada (igual que Sergio) pero bien es cierto que de los dos es la que, por calendario, pasa más tiempo con ellos. Sus hijos mayores empiezan a adentrarse poco a poco en edades en las que demandan más caprichos, pero ambos tienen muy claro la educación que les quieren dar.

Un buen ejemplo de esto último tuvo lugar hace unos días, con una entrevista de Pilar Rubio en un podcast. Allí contó una divertida anécdota y es que Sergio Ramos Jr le está pidiendo ya un teléfono móvil. ¿Qué ha respondido su madre? Atención: «Cuando tengan dinero, que se lo compren, pero hasta los 16 años no los tendrá. Si quieres dinero tendrás que trabajar».