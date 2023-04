A sus cuarenta y tres años David Bisbal puede presumir de ser uno de los artistas más reconocidos en nuestro país y lejos de nuestros fronteras. Prueba de ello es que hace escasamente unas horas, el interprete de Mi princesa o A partir de Hoy, ha recibido el Premio Pioneer en la gala de los Latin American Music Awards, celebrada en La Vegas, en Nevada, como reconocimiento a su «brillante carrera en la que ha combinado ritmos tradicionales de su natal Andalucía con el pop», tal y como han explicado desde la organización.

«Hace 20 años que comencé mi carrera musical y hace 20 años me enamoré de la música latina gracias a grandes compañeros que he tenido como Ricky Martin, Chayanne, como Juan Luis Guerra. Ellos hicieron que me enamorara realmente de la música latina, y cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco, se me ocurrió fusionarlo con mis raíces, con mi bandera de Almería, de Andalucía y de España. Y hasta la fecha no he parado de hacerlo», ha expresado el cantante por su parte, antes de agradecer el triunfo también todo su equipo de músicos, familia y fans por su apoyo durante estas dos décadas.

Al evento, que reconoce anualmente los logros destacados de los artistas en la industria de la música latina, votados por el público, y celebraba este 2023 su octava edición, Bisbal acudió acompañado de Rosanna Zanetti (34). Ambos posaron radiantes en el photocall preparado expresamente para la ocasión, e hicieron gala de su complicidad y cariño. Para la ceremonia, Rosanna optó por un explosivo vestido amarillo de la colección Ready to Wear D22 titulada Golden Hour de la firma Dundas World, cuyo diseñador es Peter Dunda, que no dejó indiferente a nadie. La prenda contaba con un escote halter que daba paso a un talle marcado por aberturas de estilo cut out y tiras cruzadas.

Por su parte, David apostó por un clásico smoking blanco de Giorgio Armani que combinó con una pajarita y pantalones tailoring negro a juego con unos zapatos de hebilla confeccionados en piel brillante.

En la actualidad, Rosanna y David Bisbal forman una de las parejas más admiradas del panorama celebrity de nuestro país. Ambos conocieron en febrero de 2016 por un amigo en común y desde entonces, su relación va viento en popa y avanza a pasos agigantados. Tanto, que un año después de conocerse, la pareja se hizo pareja de hecho en el Ayuntamiento de Ajalvir y al año siguiente, pasó por el altar en una boda secreta celebrada en Ayllón.

En abril de 2019, el matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo en común, llamado Matteo -el segundo del cantante después de Ella, su primera hija fruto de su relación con Elena Tablada-. «Ya somos cuatro. Ha sido una experiencia súper bonita que compartimos con vosotros, ya que estamos llenos de felicidad», anunció el cantante en sus redes sociales. En octubre de 2020, la pareja anunció el nacimiento de su segunda hija en común, Bianca.