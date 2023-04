Este es el lujoso amuleto de 17 mil euros que acompaña a David Bisbal en sus conciertos

Aunque su «¿cómo están los máquinas?» ha causado un furor especial, cabe destacar que la popularidad de David Bisbal va in crescendo con el paso del tiempo. Su talento no ha pasado desapercibido ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, razón por la que ya es considerado uno de los artistas más destacados del panorama internacional, estando presente en eventos de gran calibre como el que tenía lugar hace unos días con motivo del 75 aniversario de Serpenti de Bulgari.

En una cita tan elegante como la mencionada, el de Almería tuvo oportunidad de conocer, de primera mano, algunas de las joyas más destacadas de la marca. Un momento en el que se decantó por su favorita, que no es otra que una pieza de oro rosa de 18 quilates con ojos de zafiro azul, elementos de malaquita y pavé de diamantes. Un diseño con forma de serpiente disponible en la página web en tallas que van de la S a la L, aunque con un precio no apto para cualquier bolsillo. Y es que, la pulsera que acompañará a David en su próximo concierto cuesta nada más y nada menos que 17 mil euros. Una cifra que no está al alcance de cualquiera, y que será para Bisbal como un amuleto de la suerte en toda regla, sobre todo teniendo en cuenta la descripción del artículo: «Capturando el poder de atracción innato de la serpiente, la pulsera Serpenti ensalza la cabeza del mítico animal aunando audacia estilística con seducción sin límites. Inspirándose en la sensualidad de la mirada de una mujer, Bulgari renueva el hipnótico hechizo de la serpiente centrándose en el magnético poder de los ojos y su irresistible capacidad de seducción: elegancia con un toque de peligro».

Dado el valor de la pulsera en cuestión, David tuvo oportunidad de hablar con las cámaras de la maison para enseñarla con orgullo: «¿Qué te parece? Me la puse en los Latin American Music Awards y me dio una suerte impresionante», decía, enseñando su muñeca y demostrando que esta pieza habría sido clave en su éxito en estos galardones, en los cuales se reconocieron los logros destacados de los artistas en la industria de la música latina de 2022 a través del público, que fue el encargado de votar a sus favoritos.

Sea como fuere, lo que está claro es que el almeriense no deja de cosechar buenas noticias en su trayectoria profesional, teniendo un ejército de seguidores fieles que le acompañan tanto por su increíble voz como por su saber estar y por su simpatía, la cual ha quedado plasmada cada vez que se ha hecho viral por su comportamiento amigable. Y es que, son muchos los memes que el ex concursante de Operación Triunfo ha protagonizado a lo largo de su vida, los cuales lejos de enfadarle, le llenan de felicidad.