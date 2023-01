La nueva gala del Mediafest Night Fever de la noche de ayer comenzó por todo lo alto. En mitad de la polémica sobre sus relaciones con los concursantes de Operación Triunfo, Rosa López reapareció en la pequeña pantalla para subirse al escenario y entonar su mítica canción Europe’s Living a celebration, el himno que interpretó en 2002 en Eurovisión y que le llevó a hacer historia con su séptima posición. Sin embargo, su participación en Telecinco no ha estado exenta de polémica.

No es ningún secreto que, en los últimos meses, Rosa se ha ido alejando y rompiendo lazos con los que consideraba sus amigos del talent musical. Aunque siempre ha sido muy discreta con su vida personal, la no invitación a la boda de Chenoa le dolió en el alma y así lo mostró. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. La última vez que la argentina se refirió a ella lo hizo como «compañera», dejando a un lado la amistad que las había unido durante tantos años. Ahora, Rosa ha abierto los ojos y ha cambiado por completo su discurso.

Durante su participación en el Mediafest Night Fever, la intérprete de Yo no soy esa enfrentó a una entrevista muy personal, en la que tuvo que elegir entre Chenoa y Bisbal. Rosa no quiso mojarse, pero al cambiar el término de “amiga” por «compañera» lo dejó todo claro: «Tengo que elegir entre dos compañeros. Es como decir mi madre o mi padre». A pesar de no querer entrar en detalles sobre su relación con Chenoa, Rosa López fue clara cuando las presentadoras le preguntaron sobre las declaraciones de la que consideraba su amiga: «Madre mía, me ha llegado el corazón al cuello». Y es que, estas escuetas pero sinceras palabras dejan claro que en la vida de ambas ya no hay cabida para una amistad como la de antaño.

Su vida más personal

Aprovechando la presencia en plató de la eurovisiva, los participantes del Mediafest Night Fever quisieron indagar en cómo estaba ahora mismo el corazón de Rosa López. Ella, sin tapujos, confesó estar enamoradísima de su novio, Iñaki, de quien solo tiene buenas palabras. Desde que se conocieron en un concierto hace ya tres años, Iñaki se ha convertido en el perfecto compañero de vida de la cantante, además de su gran apoyo pues, a pesar de llevar una vida profesional alejada de los escenarios, el policía ha sabido estar junto a ella en todo momento y apoyarla en el ámbito laboral. «Es lo más seguro que tengo en mi vida», decía la cantante en el plató de Telecinco.

Tal es su conexión y buena sintonía que la intérprete de Caradura confesaba no necesitar pasar por el altar para saber que es el amor de su vida. «Yo no soy creyente y ya me siento casada, para mí es mi marido. Por ahora no hay boda, pero yo sí quiero casarme con Iñaki, casi todos los días me lo pide», respondió ante las preguntas de poner el broche de oro a su relación con un ‘sí, quiero’.