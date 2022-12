El último dardo del año de Rosa López a Chenoa con el que aviva su particular guerra de cara al 2023

Han pasado más de dos décadas desde que tuvo lugar la emisión de Operación Triunfo 1 en televisión, y sin embargo, nunca se ha dejado de hablar sobre la edición. Varios de sus rostros más destacados han ido triunfando con el paso de los años, aunque lo cierto es que poco o nada podría quedar de la amistad que un día mantuvieron mientras estaban aprendiendo sobre el ámbito musical que a día de hoy es su principal fuente de ingresos. Un distanciamiento que no todos habrían llevado de la mejor de las maneras, siendo muchas las personas que aún consideran extraña la idea de no considerar a sus ex compañeros también sus amigos.

Este es el caso de Rosa López. En todas y cada una de sus apariciones públicas, la ganadora del talent show musical mencionado previamente no tenía reparo en hacer gala del gran vínculo que posee con una gran parte de las personas con las que compartió concurso. Lo que no podía llegar a imaginar es que el paso de los años haría mella en estas relaciones, siendo Chenoa quien admitía no considerar a la intérprete de Europe’s living a celebration como su amiga. Una declaración que dolía enormemente a la de Granada, que aseguró haberse llegado a “poner mala” y “caer con fiebre”.

La polémica no ha quedado ahí, y Rosa ha tenido oportunidad de sincerarse al máximo frente a Omar Suárez para Lecturas, reflexionando sobre todo lo sucedido y aclarando que le hubiera gustado que la hispanoargentina tuviera un poco más de tacto a la hora de hablar sobre su amistad: “Chenoa podría haber sido más diplomática”, contaba. Unas palabras con las que deja entrever que no le ha gustado en absoluto que la ex de David Bisbal fuera tan tajante al mencionar el escaso vínculo que mantiene con sus ex compañeros, noticia que no pillaba a nadie de sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez eran menos las apariciones que todos ellos hacían de manera conjunta, siendo además muchas menos las personas que se apuntaban a las quedadas que a menudo llevaban a cabo para ponerse al día y seguir forjando un vínculo del que ya solo quedan cenizas.

De esta manera, se ha evidenciado, aún más si cabe, que el 2023 traerá consigo una nueva guerra entre las que fueran triunfitas hace ya más de veinte años pese a que todo apunta a que sus respectivas vidas van bien, dejando de lado este incidente. Pese a haber atravesado situaciones complicadas en lo laboral, López parece estar poco a poco volviendo a la normalidad en lo que a lo profesional se refiere con el apoyo de su pareja, Iñaki García, con quien ha llegado incluso a plantearse la maternidad. Por otro lado, cabe destacar que hace tan solo unos meses Chenoa se daba el “sí, quiero” con Miguel Sánchez Encinas después de haberse visto obligados a posponer el enlace en diversas ocasiones.