Natalia de ‘Operación Triunfo 1’ destapa algunos secretos de la boda de Chenoa

El mundo de la música está de celebración. Fue durante el pasado 11 de mayo cuando la capital acogió la presentación de The Rythm of the Night by DjNano, el primer musical de electrónica de la mano del conocido DJ. Como no podía ser de otra manera, muchos fueron los rostros conocidos que acudieron al evento con el objetivo de felicitar a José Luis Garaña, entre los que estaba Natalia, de Operación Triunfo.

Teniendo en cuenta de que este año se han cumplido dos décadas desde que el último capítulo de la primera edición de Operación Triunfo fuera emitido, la que fuera participante se mostró visiblemente emocionada por todo lo que vivió en el programa que le hizo saltar a la fama: “Estoy súper contenta porque por fin se ha reactivado esto y este año estoy de 20 aniversario de Operación Triunfo, del inicio de mi carrera, había que celebrarlo trabajando”, comenzaba explicando. Y es que, como no podía ser de otra manera, Natalia será una de las invitadas de la boda más destacada del año. Esta no es otra que la de Chenoa, que tras haber pospuesto hasta en dos ocasiones su enlace, será durante el próximo mes de junio cuando se dé el “sí, quiero” junto a Miguel Sánchez Encinas.

En esta ocasión tan especial estará presente su excompañera de concurso, que ha admitido tener muchas ganas de ver a la cantante de blanco: “Estoy feliz, pero no tengo vestido todavía, pero ya lo encontraré”, admitía, quitando hierro al asunto y manteniéndose totalmente tranquila pese a no haber encontrado aún atuendo para la gran cita del verano. Además, también tuvo oportunidad de pronunciar unas bonitas palabras hacia Chenoa: “Chenoa, para mí Laura, es mi mejor amiga. Es la que siempre tiene las mejores palabras de consuelo para mí. Ha estado en los peores y también en los buenos momentos. Nos alegramos por nuestros éxitos y eso es una amistad sana y bonita”, sentenciaba, apuntando además que no nota aún nerviosa a la cantante. Con respecto a quiénes serán el resto de afortunados que podrán acudir a la boda, Natalia permanece ajena a lo que suceda en un futuro muy cercano, aunque lo que tiene claro es que cogerá el ramo si Chenoa se lo lanza: “Novio no tengo, pero si cojo el ramo quizá me salga”, aseveraba con esperanza.

Los planes de ocio no son lo único que está ilusionando a Natalia en los últimos días. También lo hace su nuevo single, el cual saldrá a la venta el próximo viernes bajo el nombre de Fama: “Es una canción compuesta por mí, con una letra muy potente, bastante fuerte y que espero que le guste a todo el mundo. Tengo un verano repleto de conciertos”, confirmaba, muy feliz de que el covid esté dando sus últimos coletazos y así poder dar comienzo a una nueva faceta en su carrera profesional, la cual espera que esté cargada de éxitos también en lo personal.