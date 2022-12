Chenoa y Rosa López: ¿Amistad verdadera o Guerra fría?

Lo que parecía una amistad idílica ya no lo es tanto. Nada queda de la Rosa López (47) y Chenoa (41) que ponían rumbo al concurso que se alzó como un fenómenos de la televisión en España en 2001, ni de los te quiero y halagos de la una a la otra, y esa promesa de «lo que ha unido Operación Triunfo que no lo separe nadie».

La relación entre la ganadora (Rosa) y la cuarta finalista (Chenoa) no es la que era, y está en entredicho desde que el pasado mes de junio la cantante mallorquina no invitara a la autora de Europe’s Living a Celebration a su boda con el médico Miguel Sánchez Encinas (46), a la que sí asistieron otros triunfitos como Gisela (43), Natalia (40), Nuria Fergó (43), Gero Machado (40) y hasta el que fuera profesor de interpretación de la Academia y actual compañero de pupitre de la cantante como jurado en Tu cara me suena, Ángel Llàcer (48).

Entonces, las dos quitaron hierro al asunto. Mientras que Laura Corradini -su verdadero nombre- justifico la ausencia de su hasta entonces amiga, alegando que no podía invitar a todo el mundo y que organizaría una celebración más adelante con el resto de ex concursantes de OT, que nunca llegó; la granadina se limitó a desear un bonito día a su compañera de concurso: «Con verla feliz, esté cerca o lejos, ya está. La quiero muchísimo. Cada uno tiene que hacer del día de su boda el mejor de su vida, como quiera y eso es respetable», señaló.

Sin embargo los rumores de un presunto «mal rollo» entre las dos cantantes no cesan. El último episodio que ha hecho saltar todas las alarmas es la celebración del 40 cumpleaños de la también ex concursante del concurso, Natalia, donde, por supuesto, no hubo ni rastro de Rosa. Allí, preguntada expresamente por ello, Chenoa apuntó que «os gusta buscar mucho ahí, no hay mal rollo ni nada, pero Rosa es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia. Ya lo habéis visto en la boda. La vida posiciona más profunda o menos, nada más», dijo la cantante en declaraciones para el programa Socialité de Telecinco.

La de Cuándo tu vas, confirmaba así que Rosa no estaba entre sus amigas, como sí parecía estarlo, por ejemplo, cuando posaron juntas en un evento publicitario en 2011; o en 2016, cuando se produjo un reencuentro de todos los concursantes de OT 1, y después, las dos artistas coincidieron en la quinta edición de Tu cara me suena (Antena 3), como concursante y jurado respectivamente. «Te admiro como persona, como mujer y como profesional. Tengo un vínculo sentimental muy importante con Rosa. Ella es mi amiga», decía Chenoa.

Rosa respondía a las últimas declaraciones de Chenoa el pasado fin de semana a través de un colaborador del programa Fiesta. «Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Estamos metidos en un mundo en el que, a veces, la prensa crea una historia que se alimenta de otra historia. Yo puedo ver cosas, pero es que la prensa es muy insistente», dijo.

La ganadora de OT1 cerró su mensaje de la siguiente manera: «Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar».