Hace unos días, algunos de los rostros más destacados de la primera edición del talent musical Operación Triunfo se dieron cita en la celebración del cumpleaños de una de las participantes de este programa. Natalia Rodríguez quiso festejar su cuarenta cumpleaños con una divertida fiesta a la que no faltaron varios de los ‘triunfitos’, entre los que se encontraba, por ejemplo, las cantantes Chenoa y Geno. Una velada en la que la artista hizo unas declaraciones que han acaparado muchos titulares.

Y es que Chenoa se ha pronunciado sobre cómo es su relación con algunos de sus compañeros de Operación Triunfo, sobre todo, cuando le han preguntado por Rosa López: «es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda», dijo tajante. Unas palabras que han hecho saltar todas las alarmas sobre si ha ocurrido algo entre ambas.

Chenoa ha querido dejar claro que no existe ningún tipo de conflicto con Rosa, sino que la vida cambia con el paso del tiempo: «No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más», ha expresado. Y es que la ausencia de Rosa en la boda de la cantante el pasado mes de junio fue el detonante de las especulaciones. La propia Rosa López lamentó la decisión de Chenoa de no invitarla, aunque apuntó que era algo que consideraba normal, ya que la boda había sido más reducida por la pandemia. De hecho, no le dio importancia y hasta aseguró que estaba preciosa y que se alegraba mucho de verla feliz.

En esta ocasión, parece que la andaluza sí que se ha sentido molesta por las palabras de su ‘amiga’. Así lo ha confirmado el periodista Iván Reboso, de la revista Semana, que ha podido hablar con ella. La artista le ha dicho que se siente feliz, «porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar». Unas declaraciones con las que Rosa deja claro que prefiere mantenerse alejada de las polémicas y centrada en sus proyectos profesionales.

Con el que sí mantiene una relación estrecha es con David Bisbal. No hace mucho, Rosa acompañó al almeriense sobre el escenario en el concierto con el que el cantante conmemoró sus veinte años dedicado al mundo de la música e incluso le dedicó unas entrañables palabras: «nuestros corazones se presentaron hace mucho tiempo. Ese programa que nos unió para siempre y nos tatuó el alma». Ella fue la única de los participantes en la primera edición del talent show que estuvo en este importante evento para el artista.