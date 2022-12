Rosa López bloquea el hermetismo de Chenoa con tres palabras

La relación entre Rosa López y Chenoa lleva en el punto de mira desde hace varios meses, cuando la andaluza fue una de las grandes ausentes a la boda de la argentina. Una situación que, ya en su momento, despertó sospechas, pero a la que la propia Rosa restó importancia ya que consideró que el enlace de Chenoa había sido más reducido por la pandemia. Sin embargo, parece que ambas tienen una manera muy diferente de percibir su amistad.

Hace unos días, otra de las participantes en la primera edición de Operación Triunfo, Natalia, celebró su cuarenta cumpleaños con una divertida fiesta a la que no faltaron algunos de sus compañeros de talent, como Chenoa o Geno.

Era inevitable preguntar a la argentina por Rosa, a lo que Chenoa respondió tajante que ella Rosa no eran precisamente amigas: «es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda», dijo. No obstante, dejó claro que no había ningún tipo de problema entre ellas. «No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más», aclaró.

La propia Rosa respondió a estas declaraciones de Chenoa en una conversación con la revista Semana, aunque no quiso entrar en más detalles: “ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar», recalcó Rosa.

Ahora, la andaluza ha acudido a un acto en Madrid y se ha vuelto a pronunciar sobre este tema ante las cámaras de la Agencia Gtres: «hay una polémica que nosotros no hemos creado. Me di cuenta de que vivimos en un mundo en el que alguna prensa lo mismo te pone arriba o lo mismo te pone en un pedestal y lo mismo es tóxico. Nosotras nos llevamos bien, nos queremos mucho», ha asegurado la artista, que ha dicho que no ha escuchado directamente las declaraciones de Chenoa.

«No sé, la prensa insiste mucho. Nos llevamos muy bien e imagino que no habrá noticias y que a lo mejor por eso se está quedando todo esto. Nos queremos mucho. Es que esa polémica que hay no tiene nada que ver con lo que vivimos, que no. No tiene nada que ver. No sé lo que ha dicho», ha comentado Rosa, que ha insistido en que entre ellas no hay ningún tipo de problema, como tampoco con ningún otro de los participantes de la primera edición. «Nos queremos muchísimo y nada ni nadie va a destruir eso jamás», ha sentenciado.

La artista ha coincidido en el acto con otra de las concursantes, Geno, a la que también le han preguntado por este tema, aunque ha preferido mostrarse cauta al respecto: «21 años da para mucho. Hay momentos para estar más cerca y momentos para estar más lejos», ha declarado.