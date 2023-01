Chenoa, Rosa y la entrevista que podría poner su amistad en jaque mate

Nada hacía presagiar que la amistad entre Chenoa (47) y Rosa López (41) acabara por no serlo. Las que parecían inseparables durante y tras la emisión de la primera edición de Operación Triunfo, ya no lo son tanto, siendo cada vez más las polémicas que las conciernen a las dos.

Su relación de amistad hace mellas desde que el pasado mes de junio la cantante mallorquina no invitara a la autora de Europe’s Living a Celebration a su boda con el médico Miguel Sánchez Encinas (46), a la que sí asistieron otros triunfitos como Gisela (43), Natalia (40), Nuria Fergó (43), Gero Machado (40) y hasta el que fuera profesor de interpretación de la Academia y actual compañero de pupitre de la cantante como jurado en Tu cara me suena, Ángel Llàcer (48).

Pero después de esto, y aunque ambas artistas intentaron quitar hierro al asunto -Chenoa justifico la no invitación a Rosa alegando que no podía invitar a todo el mundo-, los rumores de un presunto mal rollo entre las dos cantantes no han cesado. El último episodio que ha hecho saltar todas las alarmas fue la celebración del 40 cumpleaños de la también ex concursante del concurso, Natalia, el pasado 10 de diciembre, donde, por supuesto, no hubo ni rastro de Rosa. Allí, preguntada expresamente por ello, Chenoa apuntó que «os gusta buscar mucho ahí, no hay mal rollo ni nada, pero Rosa es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia. Ya lo habéis visto en la boda. La vida posiciona más profunda o menos, nada más», dijo la cantante.

Unas palabras que dolieron enormemente a la de Granada, que aseguró el pasado 28 de diciembre, que le hubiera gustado que la hispanoargentina fuera «más diplomática» a la hora de hablar sobre su amistad, ya que «tiene cabeza para eso». «Lo que dijo Chenoa no hacía falta, pero, si ella lo siente así, yo lo respeto porque la quiero mucho», dijo la cantante en unas declaraciones para el periodista Omar Suárez, en Lecturas.

Desde entonces Rosa López no ha querido pronunciarse ni entrar en más detalles. Sin embargo podría hacerlo este viernes durante el Mediafest Night Fever. Rosa será una de las invitadas a la Gala especial de Reyes de la noche y, además de interpretar un tema, ofrecerá una entrevista en exclusiva. «Rosa reaparece para hacer repaso de todo y de todos», ha anunciado el programa, pero «no solo nos regalará su entrevista más sincera, sino que también cantará y valorará a los concursantes», ha añadido.

En la misma gala, Víctor Sandoval defenderá su plaza junto a Helena Bianco, mientras que Cristina Porta imitará a Eferi, la que fuera representante de Eurovisión de Azerbaiyán en 202o y 2021. Por su parte, Rocío Carrasco se convertirá en Raquel del Rosario, la cantante de El sueño de Morfeo, para interpretar Déjame verte; Irma Soriano lo hará en Rosario Flores y finalmente Ana María Aldón, actuará transformada en la princesa Yasmín.

Además, Carolina Ferre, será Xuxa junto a Sonia Madoc, 50% del dúo Sonia y Selena, mientras que mientras que el grupo D’nash se reunirá de nuevo para interpretar junto al colaborador de Sálvame, Germán González, la canción I love you mi vida.