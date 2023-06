No la vas a conocer: la concursante más querida de ‘OT1’ ya no es como la recordabas

Los concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ dejando una huella imborrable en la audiencia. Ninguno ha desaparecido del imaginario colectivo, a pesar de que algunos tienen más protagonismo que otros. Todo el mundo habla de Chenoa, David Bisbal o Rosa López. Pero, ¿qué ha pasado con otros como Geno, Mireia o Javián? Siguen teniendo muchos fans, así que de una forma u otra están presentes en la crónica social, aunque en menor medida. Por eso cuando aparecen siempre acaparan el mismo tipo de titulares. Los medios suelen hacerse eco de sus grandes cambios físicos.

La última en llamar la atención

Como decimos, es habitual que un concursante de ‘OT 1’ llame la atención por su cambio físico, pero ninguno ha llamado tanto la atención como Verónica Romero. Lo último que sabíamos de ella es que estaba trabajando para volver a poner en marcha Fórmula Abierta, el grupo de música que formó cuando salió de ‘Operación Triunfo’ y que consolidó su carrera musical. También ha estado centrada en otro sueño: representar a San Marino en Eurovisión. De hecho se quedó a las puertas de la final gracias a su canción ‘Army of love’

Verónica Romero es un rostro querido y aplaudido, a pesar de que algunos de sus compañeros tengan más peso en los medios de comunicación. Cuando salió de ‘Operación Triunfo’ logró un disco de platino y su carrera parecía imparable. Lo fue. No ha dejado de cosechar éxitos, pero ha probado suerte en diferentes ámbitos del mundo del entretenimiento. ¿Una de sus propuestas más arriesgadas? Su participación en ‘Supervivientes 2006’. En aquella época el programa estaba presentado por Jesús Vázquez.

El cambio de Verónica Romero

Verónica tiene a sus espaldas una legión de fans que le acompañan en todo lo que hace. Es cierto que recibió bastante ataques cuando participó en ‘Supervivientes’, incluso de algunos compañeros de profesión. Ciertos cantantes consideraban que no debía mezclarse con ciertos mundos para seguir siendo una artista seria, pero ella tiene mucha personalidad y le dio igual. De hecho este escaparate le sirvió para llamar la atención y aumentar su ejército de seguidores.

Todos los que quieren a Verónica están pendientes de sus pasos en las redes y no han notado tanto el cambio, pero hay gente que está muy sorprendida. Ya no es la misma y es comprensible. Lleva más de 20 años siendo famosa, es normal que haya cambiado. Sigue conservando su esencia y estilo, pero está irreconocible. Ha modificado su look en varias ocasiones, aunque siempre elige tendencias muy acertadas. Lo que no ha cambiado son sus exigencias: se esfuerza para tener un cuerpo perfecto.

La cuidada dieta de Verónica

Verónica Romero sigue teniendo la misma complexión atlética que cuando empezó a trabajar en los medios. Se cuida mucho, lleva una dieta sana y hace bastante deporte, por eso ha posado en varias revistas mostrando su cuerpo. Está orgullosa. La cantante ha estado muchos años viviendo en Estados Unidos, ahí fue cuando más se ausentó. Al regresar todos notaron que había cambiado bastante y ahora ha vuelto a pasar lo mismo.