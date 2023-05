Que la amistad es distinta dentro y fuera de un concurso de televisión no es ninguna sorpresa. Sí lo es, no obstante, que se siga hablando de ello más de dos décadas después del comienzo de éste. ¿Son o no amigas Chenoa (47) y Rosa López (42)? ¿Rompió la argentina su amistad con la ganadora de Operación Triunfo 1 al ver cosas que no le gustaban de ella? ¿Quiénes forman parte del grupo de WhatsApp de los primeros triunfitos?

Estas son solo algunas de las preguntas que prácticamente a diario copan los titulares de la crónica social de nuestro país. Dados eso sí, muchos de ellos, por acciones y/o declaraciones de alguno de los dieciséis concursantes que abrieron las puertas de la Academia más famosa de España para revolucionar la pequeña pantalla de miles de hogares un 22 de octubre de 2021. Es el caso del último post de Instagram de Gisela Lladó (44).

La cantante acaba de estrenar, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, el musical Es una lata el trabajar junto a Naím Thomas (42), también ex concursante de la misma edición del programa. La obra rescata la música del cantautor argentino Luis Aguilé y supone un proyecto en el que los dos artistas han invertido muchas horas de trabajo y que sienten con enorme orgulloso que haya visto la luz, por fin. «Es una comedia muy divertida, y muy actual. La gente puede pensar que es un texto algo kitch por lo de Luis Aguilé, pero nada que ver. Vamos, que hay móviles en la historia. Lo que yo destacaría es que la gente se ríe mucho, deja muy buen sabor de boca», expresaron en una entrevista en exclusiva para Diez Minutos.

Sea como fuere, lo cierto es que en el día de su estreno, Gisela y Naím contaron con espectadoras de lujo en las butacas del enclave: Chenoa, Natalia (40), y Verónica Romero (44); para las que la natural de El Bruc ha tenido unas emotivas palabras de agradecimiento. «La amistad que perdura…la amistad verdadera. Sois pura vida para mi. Os quiero. Todo», ha escrito en un post en Instagram, donde reúne a cerca de ciento setenta mil seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gisela (@giselaoficial)

Sus palabras han supuesto para muchos un nuevo zasca para Rosa López. Pues cabe recordar, todas las veces en las que la granadita ha sido ojo del huracán precisamente por su nula relación con sus ex compañeras de talent show. La polémica en torno a esto, de hecho, tiene su origen en unas declaraciones de Chenoa, el pasado mes de diciembre, en las que aseguraba que Rosa no era su amiga. Algo que se hizo palpable cuando no la invitó a su boda con Miguel Sánchez Encinas, su marido, hace apenas seis meses; a pesar de que siempre había mantenido que sí. «Es que no somos amigas, somos compañeras. Ya lo habéis visto en la boda, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más», dijo la que es parte del jurado de Tu cara me suena.

«Tal vez podía haber sido más diplomática, porque ella tiene cabeza para eso y para más, pero yo la quiero igual. No hacía falta, pero si ella lo siente así, yo lo respeto porque la quiero mucho. Cuando ella quiera, aquí estoy», respondió Rosa, tajante.