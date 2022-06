El zasca de Rosa López a Chenoa sobre su boda

Hace ya unas semanas que Chenoa cumplió su sueño de volver a pasar por el altar. Un día muy especial que fue comentado en todos los medios de comunicación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las ausencias de algunos de sus compañeros de Operación Triunfo, como Rosa López. Días antes del enlace, la no invitación de su amiga y compañera de concurso dio mucho de qué hablar, llegándose incluso a rumorear que podrían estar enfadadas. Ahora, Rosa López se ha pronunciado.

Con motivo del estreno de la película de Elvis en Madrid, la intérprete de Yo no soy esa atendió a los medios de comunicación con la mejor de sus sonrisas, mostrándose radiante porque esa misma noche salía su nuevo single. Entre confesiones y haciendo un repaso de su trayectoria profesional, la prensa vio la oportunidad idónea de abordar uno de los temas más candentes de la actualidad: la boda de su amiga. “Estaba preciosa. La quiero muchísimo y yo con verla feliz, esté cerca o esté lejos ya está”, confesó, dejando entrever que, pese a no haber asistido a uno de los días más importantes para su compañera, su amistad sigue yendo viento en popa. “Veo que me preguntáis mucho. Se lo tenéis que preguntar a ella”, dejó caer, en un intento de evitar pronunciarse sobre el tema.

Y es que, pese a todo lo que se ha especulado en los medios de comunicación, la realidad es que la relación entre Chenoa y Rosa sigue siendo la misma que hace ya 21 años, cuando se conocieron en el talent musical. Es por ello que, la intérprete de Miles de estrellas no dudó en darle la enhorabuena públicamente: “Hombre claro, si somos amigas”. Sin embargo, con la sinceridad que tanto le caracteriza, la artista fue clara y concisa: “Me hubiera gustado ir, claro”.

Aunque esta no invitación parecía haber sentado mal a Rosa, la realidad es que ha sido muy comprensiva con las circunstancias y las decisiones de su amiga: “Todo el mundo tiene que hacer de su boda el mejor día de su vida como quiera. Eso es respetable”. No obstante, aún guarda un poco de rencor en su interior, pues aseguró haber sentido “envidia” de sus compañeros que sí pudieron asistir al que ha sido uno de los acontecimientos del año.

Eso sí, para ella, su boda no entra en sus planes de futuro. “Hace 20 años sí, ahora ya hay cosas súper brutales en nuestra vida”, confesó a las cámaras, afirmando, además, que tampoco está pensado en la maternidad. “Yo voy tarde, pero ganas a veces dan y otras veces no”, dijo entre risas. En ese momento, pensando en vestirse de blanco y pasar por el altar, Rosa lanzó un zasca a su amiga, sentenciando que si ella tuviera que darse el ‘sí, quiero’ junto a su pareja, Chenoa sería uno de los nombres que aparecería en la lista de invitados: “Pues claro que sí. No hay que decir nada, es que hay que ser felices, hagas lo que hagas. Y los amigos están aunque no estés presente siempre en todos los lugares, en todas las circunstancias”.

Dejando a un lado el polémico enlace que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, Rosa López se centró en la película de Elvis y confesó ser una fiel seguidora del artista, manifestando estar esperando a ver el filme para descubrir qué fue lo que le llevó a moverse por la industria musical. “Soy súper fan. Me mata la curiosidad saber qué va a ocurrir en esta película. Cuál era la razón de por qué se dedicaba a la música. Saber qué era lo que le movía para dedicarse a la música”, se sinceró frente a los micrófonos. Y, siguiendo el hilo de la conversación, la cantante comunicó qué fue lo que le movió por dentro para dedicarse a los escenarios: “A mí me mueve la belleza de las personas”.

Y es que, desde que diera el salto a la fama tras pasar por Operación Triunfo, Rosa López no ha dejado de cosechar éxitos, como el que ya ha salido a la luz, su última canción titulada Esa belleza. “Estoy emocionada. Sale esta noche, a partir de las 00:00 y mañana por la mañana el videoclip”, se sinceró con orgullo por el futuro que ha conseguido labrarse dentro de la industria. Sin embargo, el camino hasta el éxito no ha sido fácil: “Es muy duro tanto si eres independiente como si no. Lo único bueno es encontrarle esa belleza a las cosas, a las personas, a las situaciones y saber recapitular siempre. Yo creo que esa es la vida”.