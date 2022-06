La reacción de Rosa López al saber que no ha sido invitada a la boda de Chenoa

La boda de Chenoa se ha convertido en uno de los fenómenos mediáticos más esperados de este mes de junio. Aunque no son muchos los detalles que la cantante ha desvelado sobre su esperadísimo enlace, sí que dejó entrever que muchos de sus excompañeros de Operación Triunfo serían invitados. Una afirmación que hizo que una pregunta estuviera en el aire: ¿Sería Rosa López una de las afortunadas?

Fue durante la pasada mañana del día 8 cuando las cámaras de Gtres captaron a la ganadora de la primera edición del famoso talent show saliendo de su domicilio. Un momento en el que aseguró que no estaba dispuesta a dar muchas declaraciones, aunque finalmente intentó excusar a la novia al conocer que, finalmente, no forma parte de la lista de invitados a la ceremonia: “Con todos está todo bien. Nosotros nos queremos muchísimo”, sentenciaba, negándose a hablar más sobre el tema y mandando un beso a los reporteros allí presentes en un intento por no dar más explicaciones sobre lo sucedido y no echar más leña al fuego.

Visiblemente más delgada, la intérprete de Europe’s living a celebration se ha mostrado totalmente dispuesta a dar pistoletazo de salida al verano, luciendo cuerpazo y siendo fiel a sus buenos hábitos tanto alimenticios como deportivos: “Con deporte. Todo maravilloso. Todo bien. No se puede pedir más a la vida”, confesaba, aclarando así que se encuentra en un buen momento tanto a nivel personal y profesional, aunque no ha querido dar ninguna información sobre si tiene algún proyecto pensado a nivel laboral, lo cual es toda una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta que salió a la luz una información que apuntaba a que la artista había tenido que recurrir a sus fans en redes sociales para recibir pequeñas compensaciones económicas que la ayudaban a continuar con su trayectoria.

Y es que, al parecer, Rosa no estaría pasando por su mejor momento económico, razón por la que sus seguidores más fieles le pagan 4,99 euros al mes a través de una comunidad privada en Facebook. Algo que ella misma, a través de una entrevista para Fórmula TV, admitió que “le ayuda muchísimo”, ya que “no hay trabajo, no hay conciertos” y, de todas maneras, aunque lo hubiera “es una gran ayuda”. Unas palabras que causaron verdadera controversia en el panorama social, ya que fueron muchas las personas que consideraron que, tal vez, la cantante debería haber probado suerte en otros oficios hasta que le saliera algo de lo suyo. Por su parte, a la intérprete no le quedó más remedio que volver a acaparar el foco mediático para aclarar que su situación monetaria no es tan mala como pudo llegar a parecer, estando plenamente volcada en su profesión y siguiendo luchando para que la vida vuelva a ser como antes de que el coronavirus llegara para cambiarlo todo y para hacer que muchas personas se vieran obligadas a dejar de lado sus pasiones para seguir adelante.