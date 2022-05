Rosa López vuelve a pronunciarse sobre uno de sus momentos más complicados. Hace algunas semanas, la cantante se sinceró con Jordi Évole y relató una de las cosas más difíciles que le han ocurrido desde que comenzara su carrera como cantante: «Grabé un disco de dos canciones por día, sin sabérmelas. Y ya estaban planeando mi gira, los colores, la ropa que llevaría… Hasta 2004 era una locura, sonábamos en radio, había merchandising… En 2004 sonó mi última canción en la radio. Me hubiese gustado sentir más empatía. Pensaba ‘todos quieren llevarse tajada de mí», revelaba la andaluza, que sintió en aquel momento que nadie se ponía en su piel.

Una época muy convulsa para ella que le pasó factura a todos los niveles: «Cuando eres débil de mente significa que eres débil de corazón. Cualquier persona te puede denigrar por ser como eres. Entonces, cuando adquieres un poquito más de vida y de saber qué es un plató… Espero, sin hacer daño a nadie, equivocarme muchas veces. Yo aprendo de los errores. Hay cosas que me gustaría recuperar de aquella Rosa de 20 años, a día de hoy me pilla fuerte… La discográfica vio que lo hacía de mala gana, con cansancio, con una disputa interna. No tenía ayuda psicóloga. Cada entrevista era un desahogo», ha confesado la artista, que reconoce que no supo lidiar con la presión.

A esto hay que sumar que le diagnosticaron un quiste en la garganta, que provocó que no pudiera cantar en un año y que supuso un fuerte varapalo para ella. Más aún, cuando para la artista la música era toda su vida. La cantante ha podido ver junto a Anne Igartiburu un fragmento de una entrevista que concedió a Toñi Moreno en 2020, en la que contaba que este quiste fue debido a una mala praxis por parte de una empleada. «Tú recuerdas que alguien te inyectó algo que no sabías lo que era y nadie te quita de la cabeza que eso a ti te hizo perder facultades», aseguraba la periodista, a lo que Rosa respondió: «A raíz de eso tuve un quiste que se provocó por el esfuerzo que hice en tres días. No sabía por qué me lo pusieron. Me creó inseguridad, solo tenía seguridad en mi voz, y me la quitaron, y a partir de ahí pasaron muchas cosas», sentenciaba Rosa López.

La artista andaluza no ha dudado en volver a comentar este tema con Anne Igartiburu ya que, a día de hoy, todavía se pregunta qué fue lo que ocurrió: «Tengo 41 años, tengo una forma de ser que lo vivo todo muy fuerte, lo que nos ocurre en la vida es culpa de uno y de no conocer, y si encima las personas que te cuidan no son conocedoras de lo que te ocurre…», ha revelado muy afectada.