Julia Otero deja boquiabierto a Jordi Évole al destapar el momento más vergonzoso de su carrera

Como cada semana, Jordi Évole se ha encargado de poner el broche de oro al domingo con Lo de Évole, un espacio que durante la noche del día 24 acogió nada más y nada menos que a Julia Otero. Una ocasión de lo más especial en la que el equipo de La Sexta ha hecho un viaje al pasado, concretamente a los años 90, para simular La Luna, donde la periodista entrevistó a un sinfín de rostros conocidos de todo tipo de especialidades.

Dando un giro de 180 grados a la costumbre, ahora ha sido Julia quien ha tenido que responder a las preguntas que el maestro de ceremonias se cuestionaba. Un momento de lo más divertido en el que Otero se sinceró al máximo a la hora de desvelar cuál ha sido la situación en la que ha sentido más vergüenza: “Una vez que estaba entrevistando a Rosa Díez, cuando todavía era miembro de un partido socialista, era la consejera de Turismo del Gobierno vasco”, comenzaba explicando la comunicadora, creando así la máxima expectación entre la audiencia. Pero su testimonio continuó: “Estábamos cantando las excelencias del País Vasco, era la época de ‘ETA no, vascos sí’”, continuaba, aclarando que Rosa Díez estuvo plenamente volcada en la promoción del País Vasco como destino turístico ideal pese a todo lo que estaba sucediendo.

La anécdota siguió, consiguiendo dejar a Évole boquiabierto: “Díez se emocionó y fue a decir ‘tenemos montaña, tenemos playa, tenemos cultura, tenemos un montón de oportunidades para el turismo para el visitante’ y en un momento dado, se dejó llevar por la frase y dijo: ‘es un país pequeño…’ y yo rematé ‘pero matón’”, relataba la periodista, provocando la gran sorpresa de Jordi, y probablemente del resto del equipo. “¿Lo entiendes?”, preguntaba Julia al catalán, a lo que él respondía: “No, no, no lo entiendo”, pese a que su rostro demostraba todo lo contrario. “Me quería morir. ETA matando todavía. Es que además, ¿qué haces en ese momento?”, se preguntaba la periodista, visiblemente preocupada al recordar el tenso momento que vivió.

Para poner punto final a la historia, Julia aseguró que, por aquel entonces, “se produjo un silencio de unos segundos, y bueno, había que seguir la entrevista. Pero me hubiera querido fundir y confundirme con la silla”, aseveraba, algo con lo que Évole parecía estar muy de acuerdo: “Me quiero fundir yo de escucharlo”, zanjaba.

Este no fue el único momento que Évole y Otero tuvieron tiempo de compartir con el público. Durante el último programa, Julia relató cómo había vivido desde que le diagnosticaron cáncer de colon hasta día de hoy: “Estos meses he tenido más tiempo, pero lo he usado para mirar hacia adelante y no hacia atrás. (…) La nostalgia es del futuro que has imaginado y has soñado, no del pasado. De repente llega un diagnóstico que te borra el futuro que has construido. Y pierdes más tiempo en eso que en analizar el pasado. No tuve actitud revisionista en absoluto”, finalizaba, dejando entrever que la enfermedad ha hecho que tenga una visión muy diferente de la vida.