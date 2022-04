El calzado plano está de moda. No solo porque los zapatos de tacón no suelen ser especialmente cómodos, sino porque además, cada vez son más las opciones que ofrece el calzado plano para dar un toque diferente a cualquier look. Merceditas, bailarinas, blucher o mocasines son algunos de los modelos de zapatos planos que más éxito tienen, pero si hay un calzado que destaca sobre los demás, este es, las merceditas, ya que son perfectas para la temporada de primavera y verano.

A este respecto, la firma Ganzitos ya ha conquistado a algunos de los rostros más destacados del panorama nacional, como es el caso de Anne Igartiburu o de Lourdes Montes. Ganzitos es una firma de calzado creada por dos hermanas, que nace con el propósito de poder sorprender a las clientas ofreciendo un concepto diferente al de tienda tradicional. El objetivo principal de la marca es que cada cliente se sienta especial, único y diferente.

La firma apuesta por líneas atemporales con toques de tendencia, siempre adaptadas a los principios de la marca. En Ganzitos huyen de la ostentación y promueven un calzado de calidad, sencillo, pero con el foco puesto en los detalles.

La nueva colección de la marca apuesta por líneas clásicas renovadas, con toques muy femeninos, para que cada uno de los modelos pueda convertirse en un aliado perfecto para cualquier momento del día. En esta colección van a presentarse varias líneas cápsula en edición limitada, ya que, una vez se agoten, ya no volverán a estar a la venta.

Uno de los modelos principales de la nueva colección de la marca es el modelo Vega. Un diseño con líneas femeninas, suave y cómodo. Esta mercedita tiene un estilo muy ‘lady’, acabada en punta y con un escote muy favorecedor que se adapta como un guante cualquier pie, lo que le aporta un toque extra de comodidad y versatilidad.

Vega es una de las grandes apuestas de la marca. Aunque en cierta medida sigue las tendencias del verano, es diferente a todos los conceptos de mercedita de la actualidad. Los materiales cuidados y seleccionados de manera exhaustiva para su fabricación hacen de ella una opción única, el aliado perfecto para esta temporada.

El modelo Vega es un diseño exclusivo de Ganzitos, cuenta con forro y plantilla en piel, piso de goma flexible y antideslizante y está fabricado de forma artesanal, con materiales de primera calidad e íntegramente en España.

La firma ofrece numerosos modelos que se adaptan a cada ocasión, sea más formal o más casual. Además, más allá de los distintos diseños para mujer, también tienen colecciones para niñas. ¿A qué esperas para incluirlos en tu armario?. Se convertirán en tus mejores aliadas.