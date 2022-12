Han pasado ya 21 años desde que Operación Triunfo diera el pistoletazo de salida a un talent musical que ha dejado para el recuerdo infinidad de actuaciones y que ha convertido a rostros completamente desconocidos en auténticos referentes de la industria musical. Pero de eso ha pasado ya mucho tiempo y, aunque los concursantes han seguido cosechando éxitos, también se han reciclado.

Mientras Chenoa, Bisbal o Bustamante no han dejado de copar titulares en la prensa nacional, nombres como Gisela o Alejandro Parreño han pasado más desapercibidos. Lo que no quiere decir que no hayan tenido una buena trayectoria profesional. La última novedad que envuelve a dos de los triunfitos salió a la luz hace apenas unos días.

Tal y como informaron los medios locales, Gisela y Naím Tomas han unido su pasión por la música con el mundo de la interpretación, aumentando su currículum con un musical. Fue el pasado 19 de noviembre cuando el Teatro Mónaco de Castellón se vistió de gala para acoger la obra Es una lata el trabajar con los dos triunfitos como protagonistas. Una historia de dos hermanos que han heredado una fábrica de corbatas al borde de la quiebra y que desencadena un conflicto de lo más divertido al ritmo de Luis Aguilé y Víctor Lucas.

Reinventarse o morir. Y no han sido los únicos. Mientras Verónica Romero probó suerte delante de las cámaras, siendo finalista de Supervivientes y confirmando su participación -que no fue real- en Pesadilla en el paraíso, David Bustamante hizo lo propio. Además de ser uno de los rostros más aclamados de El Desafío, el ex marido de Paula Echevarría también quiso demostrar su arte frente a los fogones siendo uno de los concursantes de Masterchef Celebrity. Y es que, su andadura en la pequeña pantalla no ha llegado a su fin. Tal y como confirmó Fórmula TV, Bustamante será la nueva incorporación de Aquí la tierra, fichando como reportero VIP para recorrer la España más gastronómica a través de los campos, pueblos, ciudades, productos y tradiciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

Con esta nueva aventura, el intérprete de Mi consentida vuelve a la casa que le vio crecer, pues no es ningún secreto el gran vínculo que el cantante guarda con TVE. Con el arte que le caracteriza, ha sabido compaginar la música con la televisión, participando en formatos como Grand Prix, Bailando con estrellas o Hit. Sin embargo, su última aparición estelar frente a las cámaras fue durante ‘La Velada del Año 2’, la segunda edición del combate de boxeo organizado por Ibai Llanos, en el que luchó contra Mr.Jagger y tuvo que abandonar.