El Desafío ha llegado a su fin. Se ha puesto el broche final a una segunda edición llena de emoción, tensión y mucha superación. Raquel Sánchez Silvia, Jesulín de Ubrique, Omar Montes y Juan Betancourt han sido los cuatro finalistas que han luchado con todas sus fuerzas para conseguir encabezar el ranking de votaciones y proclamarse vencedores. Durante 10 intensas semanas, ocho famosos concursantes han ido superándose a sí mismos con un nuevo reto en cada programa, pero solo uno ha sido el ganador.

Después de protagonizar el baile más sexy de la temporada, subiendo la temperatura de El Desafío y demostrando sus ocultas dotes como bailarín, Juan Betancourt se ha convertido en el flamante ganador de esta edición. El modelo ha conseguido los 30.000 euros de premio que ha querido destinar a la fundación Apanate, una ONG que trabaja con niños con autismo. Tras conocer el veredicto del jurado que ha puesto su nombre como vencedor, el cubano no ha podido contener las lágrimas de la emoción. “Gracias a todos. Me lo he pasado genial, no me pensaba que iba a ganar, no me lo esperaba para nada”, ha comenzado diciendo. “He vivido cosas increíbles gracias a El Desafío, he hecho cosas que nunca hubiese imaginado hacer. Le digo a todo el mundo que probablemente esta ha sido la mejor experiencia que he vivido nunca”, ha finalizado su discurso como ganador de la segunda temporada del concurso. Y es que, aunque su paso por el talent show comenzó de forma tímida y con una lesión que le obligó a parar durante dos semanas, el modelo luchó con todas sus fuerzas para conseguir la mayor puntuación y cerrar la gala final con su nombre como ganador.

Una victoria que ha estado realmente reñida, pues Omar Montes se ha quedado a un solo punto del triunfo. Después de sacar toda su fuerza y demostrar todo lo aprendido junto a El Porruo para mover un camión de 3.500 kilos, el intérprete de Alocao ha obtenido la segunda posición del ranking con 193 puntos. “Me siento ganador”, ha afirmado al jugarse la final con Juan Betancourt, aunque finalmente ha sido el modelo el elegido.

La tercera clasificada y la gran favorita de la temporada ha sido Raquel Sánchez Silva, que el fracaso en su reto le ha arrebato el primer puesto. Aunque la presentadora de Maestros de la costura lo ha dado todo en el tiro con arco a ciegas, su ejecución no ha sido la esperada. “Me duele más a mí que a ti”, ha confesado Pilar Rubio entre lágrimas. Sin embargo, para Raquel ha sido todo un desafío llegar hasta la final: “Siempre he estado entre la primera y la tercera y me voy ahí. Estoy feliz”.

Por último, pero no menos importante, el cuarto lugar ha sido para Jesulín de Ubrique que, pese a estar lesionado de la rodilla, ha conseguido impresionar a la audiencia en el que ha sido el último reto del programa. “Yo he venido a competir, pero me lo he pasado muy bien. Me he lesionado, he superado miedos, he disfrutado mucho. Tengo el cariño de unos concursantes maravillosos y del jurado”, ha dicho el marido de María José Campanario, que ha cerrado la edición con 179 puntos. Su mujer ha sido la protagonista de otro de los momentos más emotivos de la noche. La madre de Julia Janeiro ha llegado a la gran final para sustituir en su prueba al torero, aunque finalmente no ha sido necesario. “Tengo que apoyarlo siempre”, ha confesado.

Un emocionante programa que ha puesto el broche final a la segunda temporada de El Desafío. Una edición llena de entrega, lágrimas, sufrimiento y mucho crecimiento personal. Y es que, si algo han aprendido los ocho concursantes en cada reto al que se han sometido, es que son capaces de todo y más.