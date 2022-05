La recta final de El Desafío ya está aquí. Tras más de dos meses de emisión, la segunda edición del conocido programa de retos está llegando a su fin. Y con motivo de esta primera semifinal, María José Campanario ha dado el paso que nadie esperaba y, armándose de valor, se ha presentado en el talent show como invitada especial para dar una sorpresa de lo más romántica a su marido, Jesulín de Ubrique. “Esta es una sorpresa para la persona que duerme conmigo”, ha dicho nada más aparecer en el plató del espacio televisivo. Sin ser muy amiga de la televisión y saliendo de su zona de confort, la odontóloga se ha enfrentado a una de las pruebas más extremas del concurso como prueba de su amor.

María José, dejando a un lado su claustrofobia, ha superado con creces el reto que mezcla apena y escapismo, teniendo que huir de una urna llena de agua abriendo unos candados a ciegas mientras aguantaba la respiración. Un reto que ha conseguido emocionar a la mujer del torero que, entre lágrimas ha confesado: “Va por vosotros, campeones. Sobre todo por mi marido. Si no fuera por él, ¿por quién iba a hacer esto?”. Ovacionada por el público, por los concursantes y por el jurado, la protagonista ha recibido un cariñoso beso y un caluroso abrazo de su marido. En ese momento, Campanario se ha venido abajo. “Perdonadme, pero necesitaba este ‘tú puedes María José’ De verdad, lo necesitaba mucho”, se ha sincerado visiblemente emocionada con las lágrimas recorriendo su rostro.

Al ver así a su mujer, Jesulín también se ha sumado al llanto, protagonizando uno de los momentos más emotivos de esta segunda edición de El Desafío. Pilar Rubio también se ha sumado a las lágrimas y, dejando a un lado su papel como miembro del jurado, ha aplaudido la valentía y el esfuerzo de la odontóloga. “Es la prueba más romántica que he visto en mi vida, de verdad. Por él, por ella, por el amor que se tienen y cómo se cuidan incluso en esos momentos”, ha expresado la mujer de Sergio Ramos con un nudo en la garganta. Y es que, Campanario no solo ha demostrado apoyar a su marido ante cualquier adversidad, sino superarse a sí misma con este durísimo reto tras muchos años luchando contra la enfermedad crónica que padece, la fibromialgia.

Un momento de emoción que ha sido muy aplaudido en plató. Antes de iniciar el desafío, la odontóloga ha intentado romper el hielo de la situación bromeando con el presentador. “La adrenalina me pone, si no no llevaría 21 años con mi marido”, ha dicho entre risas. Además, ha querido dejar claro que había entrenado con mucho cuidado para que todo quedara en una sorpresa. “Tengo que dar gracias al equipo y a los compañeros que han visto los entrenamientos. Él (Jesulín) sabía que la prueba estaba relacionada con el agua, pero no sabía que era esto”, ha confesado dispuesta a sumergirse en la urna. De igual forma, ha señalado que su atrevimiento había surgido a raíz de ver a Pilar Rubio: “Esta prueba te la tengo que agradecer a ti. Yo de mayor quiero ser como Pilar Rubio, así que allá vamos”.

Sea como fuere, lo que está claro es que María José Campanario es todo un ejemplo de superación, no solo por haber conseguido salir victoriosa de una del las pruebas más complicadas del programa, sino también por querer participar en el programa por amor, a pesar de que la televisión no es santo de su devoción. Quien también se ha sentido muy orgullosa del emotivo momento ha sido Julia Janeiro, la hija que tienen en común la odontóloga y el diestro, que se encontraba entre el público durante el emotivo momento. Asimismo, la joven influencer ha querido hacer alarde del amor que se tienen sus padres en su cuenta de Instagram, compartiendo con sus miles de seguidores el tierno beso de sus padres.