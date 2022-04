El séptimo programa de El Desafío ha vuelto a superar la ficción. De nuevo, Omar Montes se ha convertido en el protagonista de la noche, enfrentándose a uno de los retos más duros y peligrosos de la edición. Tras su desnudo integral junto a su abuelo y su récord en el reto de apnea -con un tiempo de 4 minutos y 23 segundos-, el cantante se ha enfrentado a una de las experiencias más peligrosas de su vida. Dejando al público con la boca abierta, el de Carabanchel se ha prendido fuego, convirtiéndose en una auténtica antorcha humana que le ha costado un susto. Aunque finalmente se ha proclamado vencedor de la noche, al intérprete de Alocao le ha pasado factura el desafío.

¡INCREÍBLE! @omarmontesSr añade más dificultad a su desafío y consigue convertirse en el hombre antorcha #ElDesafío7 pic.twitter.com/E04Yb7uXSD — El Desafío (@eldesafioA3) April 29, 2022

El reto consistía en atravesar cuatro puertas de cristal rompiéndolas con un martillo mientras ardía en llamas. A la dificultad del asunto hay que sumarle que el artista sufre de asma, por lo que ha sido un gran inconveniente en su desafío debido a la posible inhalación de humos. Aún con todo, ha sabido superarse con creces a sí mismo y al programa. “Tengo el cuerpo cortado, estoy raro. Me he puesto un poco nervioso cuando no podía partir la puerta y me he hecho un poquillo de daño”, ha explicado al finalizar la prueba. En ese momento, el concursante ha tenido que ser atendido por los médicos. Juan del Val, como miembro del jurado, ha reconocido su dificultad, no sin antes aclarar que se trata de un programa con mucha seguridad: “No estamos locos en este programa, hay una seguridad. Pero es una prueba de especialista profesional y no de alguien que nunca lo ha hecho. A mí esta prueba me transmite mucho miedo y esto es un gran valor”.

Tras su discurso, el escritor procedía a darle 4 puntos al concursante, una valoración que no ha sentado nada bien al artista. “Ellos sabrán, respeto su decisión, pero me la he jugado fuerte. He puesto en peligro mi salud. Me han estado media hora poniendo oxígeno, lo he pasado fatal y casi me mandan al hospital”, ha confesado visiblemente molesto con la puntuación. Además, el intérprete de Risueña ha tenido que ser tratado de las quemaduras que se ha hecho en la espalda. “Me han curado las quemaduras bien, por eso no hay problema. He ensayado mucho, y me la he jugado y lo he dado todo en esta prueba jugándome la salud. Os respeto y os tengo cariño, pero suspender con un 4…”, ha expresado con indignación.

Pero el colofón de la noche ha llegado cuando, en mitad de un empate entre Juan Betancourt y Jesulín de Ubrique, Santiago Segura se ha tirado a la piscina y, haciendo uso del botón de la injusticia, ha sumado 5 puntos a Omar Montes, haciéndole finalmente ganador de la noche. “Es un poco por darle vidilla, porque hay gente que en las votaciones se acuesta. Para que sepan que aquí hasta el final todo puede cambiar”, ha manifestado. Un inesperado plot twist que ha convertido, de nuevo, al ser de luz en vencedor.