Mucho se viene hablando desde el comienzo del año de un posible reencuentro de los concursantes de ‘Operación Triunfo 1’ con motivo del 20 aniversario de la primera edición del famoso talent show de TVE. No ha habido una convocatoria formal, pero algunos de sus miembros hacen reuniones por separado. Ese ha sido el caso de Chenoa, Gisela y Natalia.

A las tres les une una gran amistad y es habitual verlas hacer planes juntas pero el último se ha hecho viral. Este particular triángulo de mujeres se han reunido en casa de una de ellas para hacer las delicias de sus fans. Chenoa y compañía se han marcado un baile en TikTok al ritmo de la pegadiza canción de ‘Las Nenas’, de Natti Natasha, Farina, Cazzu y La Duraca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia (@nataliaoficial)

El perreo de ‘las nenas’ ha hecho arder las redes sociales y ha generado un aluvión de likes y comentarios en redes sociales. La propia Chenoa ha comentado «os como». Pero el comentario que más ha llamado la atención ha sido el de Rosa López: «Eyyy quedada bonitas! Si lo llego a saber… cachis! a disfrutar preciosas! Un besazo!!!». Unas palabras que suenan a pullita por parte de la granadina, a quien parece que no han avisado de este plan de ladies. Nuria Fergó o Sara Carbonero son otras de las que han comentado la publicación.

Este es el segundo reencuentro que se produce entre concursantes de ‘OT 1’ tras el producido en 2016 con la emisión del documental de ‘Operación Triunfo’. Gisela ha sido noticia en las últimas horas por presentarse como voluntaria para probar los efectos clínicos de las nuevas vacunas que llegarán a nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gisela (@giselaoficial)

Las tres han vivido un amargo trago hace algo más de un mes con el fallecimiento de Álex Casademunt. Todas coincidieron con el catalán dentro de la Academia y le guardaban un gran cariño. Sí que es verdad que en el caso de Natalia Rodríguez, la conexión que tenía con Álex era total. Ha sentido mucho su fallecimiento y si algo le ha enseñado este duro golpe es que «tenemos que vivir intensamente, llenar la vida de vivencias, experiencias…nunca es tarde».

Los planes de Chenoa

Por su parte, Chenoa lleva tiempo queriendo casarse con Miguel Encinas, pero la pandemia ha dado al traste con sus planes. Finalmente ha decidido aplazarla hasta que sea completamente seguro casarse como antes de la aparición del virus: «Voy a esperar, con paciencia, espero que poco a poco vayan vacunando y estemos más tranquilos. Bodorrio grande no va a haber, desde luego, ya sabemos cómo está todo, hay que tener paciencia. Eso sí, hay que hacer las cosas bien. Es un poquito de tener templanza y hacer las cosas mejor de las que podríamos hacerlo ahora, porque si no, no valdría la pena. Así que bueno, pero bien, contentos, que se vacune todo el mundo que es lo que hay que hacer». Además ha desvelado que ya está metida en el estudio para grabar nueva música.