Su boda y nuevos proyectos: Chenoa se rinventa en tiempos de Covid

Chenoa no está atravesando su mejor momento, pero se reinventa. La que fue concursante de ‘Operación Triunfo 1’, ha tenido que aplazar su boda en varias ocasiones, ya que la situación sanitaria no es la idónea para poder celebrar un evento de esa índole. Fue el pasado 14 de junio cuando la artista se tenía que haber dado el ‘sí, quiero’ con el amor de su vida, el prestigioso urólogo, Miguel Sánchez Encinas. Finalmente, no pudo ser y la cantante está a la espera de poder concretar una nueva fecha para ese día tan especial de su vida. Eso sí, ha dejado claro en varias ocasiones que cuando se haga tiene que ser “una boda segura”.

“Voy a esperar, con paciencia, espero que poco a poco vayan vacunando y estemos más tranquilos. Bodorrio grande no va a haber, desde luego, ya sabemos cómo está todo, hay que tener paciencia. Eso sí, hay que hacer las cosas bien. Es un poquito de tener templanza y hacer las cosas mejor de las que podríamos hacerlo ahora, porque si no, no valdría la pena. Así que bueno, pero bien, contentos, que se vacune todo el mundo que es lo que hay que hacer”, ha confesado al medio ‘Chance’. De esta manera, Chenoa ha confirmado que la boda sigue adelante, pero que habrá que esperar para ver cuando podrá pasar por el altar para que la ceremonia sea lo más segura posible tanto para los novios como para el resto de los invitados.

Mientras llega ese esperado y especial momento, la artista sigue inmersa en sus compromisos profesionales y en los nuevos proyectos que tiene por delante. El último de ellos, lo ha compartido hace escasos minutos a través de sus redes sociales. Se trata de su nueva página web en la que sus fans podrán conocer las últimas novedades de la cantante. “¡Ya tenéis la nueva web de 👉 #chenoa.net, por si os apetece descubrirla! ¡Espero que os guste!”, ha escrito en el post que no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño.

“¡Me gusta mucho! ¡Muchas horas de trabajo detrás! Se nota que está cuidada al detalle”, “¡Acabo de pasarme y me encanta! Algunas cosas parecen sencillas, pero hay mucho trabajo detrás. ¡Ojalá prontito noticias nuevas!”, han sido solo algunos de los comentarios. Tampoco ha faltado el gesto de su amiga y vecina, Natalia Rodríguez, que no ha dudado en comentar con una serie de emoticonos en forma de corazón. Gesto que la artista ha agradecido. La nueva imagen corporativa de la intérprete de ‘Soy Humana’ cuenta con dos tonalidades protagonistas, el negro y el blanco, lo que le da un toque personal de lo más especial. Una vez dentro de la web, se pueden encontrar las últimas novedades, una tienda online e incluso hay un aparado para escuchar los grandes éxitos de Chenoa.

El adiós a Álex Casademunt

Por otro lado, la ex pareja de David Bisbal ha vivido uno de los momentos más duros de su vida tras la trágica pérdida de uno de sus compañeros del citado talent musical: Álex Casademunt. El pasado 2 de marzo, el cantante perdió de la vida en un accidente de tráfico en Mataró -Barcelona-. Una noticia que conmocionó a la industria musical, así como a sus familiares y amigos. En el momento en el que salió a la luz la triste noticia, David Bustamante, Natalia, Manu Tenorio y Chenoa cogieron un ave para desplazarse hasta el tanatorio para dar el último adiós al intérprete de ‘Jugándome la Vida Entera’.

“Ve tranquilo mi cangrejo. Te quiero mucho…siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu VOZ por siempre…Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros”, escribió Chenoa en su perfil de Instagram en honor al fallecido cantante.