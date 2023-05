OT es el programa que permitió a este concursante olvidado hacer realidad un gran cambio de vida, jamás hubiera imaginado el futuro que le esperaba. El programa de televisión tiene algunas ventajas que no pueden pasar por alto. El ganador, además de representar a España en Eurovisión, recibía la posibilidad de crearse una carrera musical. Un cheque que le aseguraba un futuro prometedor, pero que también le exponía a perderse después de una fama que podía ser efímera. Este concursante olvidado de OT es una prueba real de un cambio de vida que te parecerá increíble.

Este es el cambio de vida más increíble del concursante olvidado de OT

Sergio Rivero ganó en 2005 OT, por aquellos tiempos era casi un adolescente que había conseguido hacer realidad un sueño. Ganó a Soraya en la gran final y se alzó con el codiciado premio que le cambiaría la vida por completo. Sergio estaba preparado para empezar una carrera musical o eso pensaba.

En declaraciones a The Cultural, recordó ese momento: “Era un adolescente sin mucha experiencia en la vida y, de repente, me vi con 300.000 euros (de adelanto, no de premio), una carrera discográfica con multinacional y que todo el mundo me conocía. Fue un cambio muy brusco que te sobrepasa”.

Los primeros años fueron de ensueño. Grabó sus primeros discos, llegó a ser disco de oro por las ventas y hasta tuvo tiempo de formarse en Estados Unidos. Decidió dedicarse un tiempo en Musicians Institute de Los Ángeles, un prestigioso centro que le daría a Sergio las herramientas necesarias para ser aún mejor.

Pero todo eso no fue suficiente y en 2020 declaró que le estaba costando vivir de la música como esperaba. No es fácil sobrevivir en un mundo en el que todo parece que va muy rápido. Como concursantes de OT son conocidos hasta que llega la siguiente edición y hay caras nuevas que vuelvan a generar ilusión.

El propio Rivero confesó ya de vuelta a su Canarias natal: “Afortunadamente, existen vías alternativas para hacer llegar música y los directos siguen funcionando. Lo importante en mi opinión es seguir creando música a pesar de la negatividad de la industria”. El mercado discográfico está mal, pero eso no quiere decir que no se busquen alternativas para llegar al conjunto de la población, Sergio no se rinde, quiere seguir disfrutando de su gran pasión.