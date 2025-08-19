María Pombo explota y suelta toda la verdad sobre sus fotos con Pablo Castellano

María Pombo y Pablo Castellano están de plena actualidad desde que confirmaron que están esperando un nuevo bebé. Dentro de muy poco serán cinco en casa gracias a la llegada de Mariana, una pequeña que ha llenado de felicidad a la familia. Sin embargo, tal y como hemos contado en otras ocasiones, las grandes dinastías del mundo del corazón tienen más problemas de los que parecen y nosotros sabemos qué está amargando el verano del matrimonio Pombo. Hace muchos años que se convirtieron en objetivo de los paparazzi, pero todavía hay gente que sigue cuestionando su influencia mediática. Por ese motivo, los detractores de María le han acusado de haber llamado a los fotógrafos para salir en la portada de una conocida revista.

La empresaria ha estallado y ha contado toda la verdad que hay detrás sobre el último reportaje que ha protagonizado. «¡Exclusiva! Me hacen estas fotos junto con mi marido en la playa. ¿Son robadas, son pactadas, ha cobrado por estas fotos? Lo sabremos todo», ha empezado diciendo. Su intención era quitar hierro al asunto y mostrar una imagen relajada, pero ha terminado reconociendo que estaba muy dolida porque jamás se ha compinchado con nadie para llamar la atención de los medios. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que María fue novia de un conocido futbolista y durante todo este tiempo se mantuvo al margen de la prensa. Por eso, únicamente hace falta echar la vista atrás para darnos cuenta de que en estos momentos está diciendo la verdad.

María, sin importarle las consecuencias, ha declarado: «Ojalá esto fueran fotos pagadas. Ojalá cada vez que te hacen una foto y sales en una revista te pagasen derechos de imagen, pero no. Eres una persona pública que estás en un lugar público y te pueden hacer fotos». Entiende perfectamente que es un personaje público y que se exponen a la persecución de los fotógrafos. Nunca ha puesto a ningún problema a los reporteros ni a los paparazzi, de ahí que le duela tanto cuando escucha que se está aprovechando de la crónica social para afianzar su trayectoria como influencer.

Pombo lleva mucho tiempo trabajando en los medios, el suficiente como para tener un ejército de rivales poderoso. Sus enemigos aseguran que sus últimas imágenes en la playa están repletas de Photoshop, a lo que ella responde: «Tampoco puedes elegir las fotos que están dentro de la revista. O sea, a ti el fotógrafo te hace las fotos y no te las pasa. Y la revista tampoco te las pasa. No puedes ni editarlas, como he leído por ahí. Te hacen las fotos, las venden, las publican. Fin». De esta forma, ha intentado zanjar la polémica, aunque todavía hay muchas cuestiones encima de la mesa que necesitan respuesta.

¿Cómo trata María Pombo a los paparazzi?

María Pombo puede presumir de tener una relación estupenda con los fotógrafos. Fuentes cercanas aseguran que muchos paparazzi han llegado a pactos con ella y la empresaria lo admite sin problema porque considera que es algo de lo que puede sentirse orgullosa. Después de las críticas que ha recibido por aparecer en la revista ¡Hola!, ha explicado: «Por norma general, tú ves al fotógrafo. De hecho, el fotógrafo se acerca a ti antes de empezar a hacerte las fotos, si es una persona con educación… te dice: oye María, me están mandando aquí porque quieren estas fotos vuestras. Con lo cual, si eres una persona decente, dices: perfecto, sé que tienes que hacer tu trabajo».

Pablo Castellano no sabía lo que era ser famoso hasta que conoció a María, pero ha sabido adaptarse a la perfección gracias a los consejos que le ha dado. Pombo a desvelado el motivo por el que se deja retratar en la playa, en la calle o durante sus vacaciones: «Yo he aprendido a lo largo de los años que alargar este proceso es una tontería. Entonces, cuanto antes te lo quites de encima, es mejor».

Un momento muy complicado

Son muchos los que piensan que María Pombo tiene todo lo que cualquiera habría soñado: una familia unida, salud, hijos, dinero y fama. No obstante, la modelo reconoce que, como el resto de los mortales, ha atravesado momentos muy complicados e incluso se ha visto obligada a pedir ayuda porque no sabía cómo salir adelante. «Estoy saliendo de esta nube negra que han sido estos tres meses. En este embarazo he sentido que me han quitado mis sentimientos, por lo menos los buenos. He estado apática, triste… Estoy feliz. Desde el minuto uno que os enterasteis, han sido mensajes de respeto y de cariño», ha declarado en sus redes.

María ha reconocido que este embarazo ha estado repleto de miedos. No quería que viese la luz antes de tiempo y su obsesión era pasar el tercer mes para asegurarse de que la situación estaba controlada. Admite que, cuando se quedó embarazada de Martín y de Vega, se preocupaba por el nombre que iba a elegir, por el sexo y por otras cuestiones que ahora no le importan en absoluto. Según dice, en esta ocasión lo único que le preguntaba a su ginecólogo era si todo estaba en orden y si debía de hacer algo para proteger a su bebé. Como vemos, en la vida de los Pombo lo único que no cambia es pa polémica.