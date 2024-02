María Pombo responde a las críticas de Jorge Javier sobre su documental: no esperabas esta reacción

A estas alturas todo el mundo sabe que María Pombo es una de las influencers más importantes de nuestro país, de hecho fue una de las primeras creadoras de contenido que empezó a colaborar con marcas importantes. Tanto es así que se ha convertido en una estrella para los amantes de la crónica social, por eso las palabras que en su momento le dedicó Jorge Javier Vázquez causaron tanta repercusión. El presentador es un experto generando espectáculo y utilizó el blog que escribe en su revista de cabecera para atacar a María. Considera que ‘Pombo’, el reality que la empresaria grabó para la plataforma Amazon Prime, es un producto desaprovechado.

Jorge Javier Vázquez definió el proyecto de la influencer como «un tanatorio», dijo que era muy aburrido y escribió unas líneas poco cariñosas. Ahora María ha participado en ‘Planeta Calleja’, el programa de aventuras que Jesús Calleja conduce en Cuatro. El foco de atención estaba puesto en ella y ha aprovechado para manifestar su opinión sobre el antiguo líder de ‘Sálvame’. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Pombo ha tenido que modificar su agenda para desaparecer durante una temporada con Jesús Calleja. Ha estado acompañada de su hermana Marta, quien también ha ganado bastante peso mediático dentro de la prensa del corazón.

María y Marta han mostrado su faceta más desenfadada. Suelen estar sometidas a las normas impuestas por las redes sociales, pero ahora han tenido ocasión de ofrecer un lado mucho más cercano. «Estamos viviendo como en pausa. Hace falta que nos obliguen a parar», reconocieron las creadoras de contenido antes de opinar sobre Jorge Javier Vázquez. Como era de esperar, Jesús Calleja les preguntó por el documental que habían grabado en Amazon Prime y ellas fueron completamente sinceras.

La reacción de María Pombo

María Pombo lleva muchos años situada en primera línea mediática y tiene la experiencia suficiente para salir airosa de ciertas situaciones. Esa es la razón por la que no ha dado pábulo a Jorge Javier Vázquez. Le ha nombrado abiertamente, pero ha intentado guardar las formas porque no está interesada en general un nuevo conflicto. «Me hizo mucha gracia el comentario de Jorge Javier de que había visto más vida en un tanatorio que en nuestro documental. Las máximas críticas que hemos recibido es que es aburrido, con lo cual eso es bueno porque no ha habido nada más allá. Pero también ha habido comentarios muy bonitos».

‘Pombo’ ha generado opiniones para todos los gustos, aunque María se siente orgullosa porque sus detractores no han cruzado ciertos límites. Insiste en que lo más grave que le han dicho es que el proyecto es aburrido, lo que quiere decir que el resto de cosas están en orden. Ha explicado que su intención era mostrar su vida y eso es justamente lo que ha hecho. Por eso no tiene en cuenta que una parte del público considere que lleva una actividad poco atractiva a nivel mediático. Insiste en que seguirá las mismas reglas que siempre, pues no va a cambiar para adaptarse a ninguna tendencia.

Jorge Javier Vázquez aseguró que era un experto en realities porque había consumido todos los programas que han grabado las estrellas de nuestro país, como por ejemplo las Campos o Alaska y Mario. Es decir, tiene autoridad suficiente para comparar lo que se ha emitido hasta la fecha y por eso explicó que el programa de María Pombo no estaba a la altura de sus antecesores. Recordemos que los primeros en protagonizar un proyecto de estas características fueron Mario Vaquerizo y su mujer, quien contaron cómo era su vida en MTV.

La sinceridad de María Pombo

A pesar de que María Pombo lleva bastantes años expuesta en los medios de comunicación, todavía debe acostumbrarse a ciertas críticas que considera completamente injustas. En su momento le acusaron de haber llegado a lo más alto gracias al apoyo de sus padres, quienes supuestamente son propietarios de una empresa muy rentable. La influencer asegura que sus progenitores son personas normales que han probado suerte en el mundo de los negocios, aunque nadie les ha regalado nada y eso es lo que ha aprendido de ellos.

«Al ser de una familia tradicional la gente te señala pero siempre nos han educado desde el respeto e igualdad. Nos consideramos feministas. Estamos cansadas del tema pijas, de derechas, todo es polémico hacia nosotras», comentó en ‘Planeta Calleja’. Asegura que no le importa que le llamen «niña pija», pero quiere que su público conozca como es su historia antes de emitir un juicio.

Según ha contado, lo que realmente le molesta es que tanto ella como sus hermanas deben estar dando explicaciones constantemente. «Nadie se justifica y nosotras tenemos que estar todo el rato justificándonos. Diga lo que diga lo van a seguir pensando y no puedo gustar a todo el mundo. Siempre parece que estoy enfadada porque me pintan como una persona que no soy». Ese es uno de los motivos por los que se ha negado a entrar en un nuevo conflicto con Jorge Javier Vázquez. Si él considera que su vida es aburrida, respeta su opinión.