Sale a la luz la relación más loca de Operación Triunfo: «Nos enrollamos y me gustó»

No hay ninguna duda. ‘Operación Triunfo’ es uno de los programas más queridos de la pequeña pantalla. Han pasado más de dos décadas desde que se estrenó la primera edición y el público sigue el formato con la misma fuerza que siempre. Pero, ¿cómo se llevan los exconcursantes? Hace unos meses hubo una gran polémica porque Chenoa confesó que no era amiga de Rosa López, tal y como todo el mundo pensaba. “Es mi compañera”, dijo exactamente.

Chenoa explicó que habían pasado muchos años y que cada uno tenía su vida. ¿Pasa lo mismo en todas las temporadas? La que se emitió en 2020 fue muy especial. Es cierto que los cantantes no tuvieron tanta repercusión como sus compañeros del pasado, pero se ganaron el cariño del público. Han hecho un pequeño reencuentro en un podcast que se emite en la plataforma Podimo. El espacio está presentado por Samantha Gilabert y Maialen Gurbindo y han invitado a Nia Correia, Eva B y Anaju.

Un romance secreto

Samantha y Maialen presentan este podcast con mucha ilusión y eso se nota. Han destapado algunos secretos de ‘Operación Triunfo 2020’. Lo han hecho de una forma natural, sin buscar el escándalo. Estaban hablando de los romances que surgen en el concurso. El más mítico es el que mantuvo Chenoa con David Bisbal, pero ¿quiénes estuvieron enamorados en silencio? Hablar de amor es una palabra fuerte, pero dos cantantes de la edición de 2020 reconocen que tuvieron un pequeño idilio.

“En ‘Operación Triunfo’ no nos enrollamos todos con todos. ¡Ojalá!”, aclaró Samantha. Quiso dejar claro que se lo pasaban muy bien, pero que también es un concurso muy duro y exigente. Según cuenta, no es cierto que estuvieran todo el rato debajo de las sábanas. En ese momento Anaju le cortó en seco: “Tú te acuerdas de que tú y yo nos enrollamos un poco en ‘OT’?”. A lo que Samantha respondió: “Sí, nos enrollamos un poquito y me gustó”.

¡’Operación Triunfo’ esconde muchos secretos!

La polémica está servida. ¿Por qué nadie se enteró de que en 2020 dos concursantes estaban empezando un idilio? El público ni siquiera se dio cuenta de que coqueteaban. Eva B se ha sumado al batallón de confesiones y ha desvelado qué le pasó a ella dentro del concurso. “Samantha y yo, cuando nos duchábamos a la vez, ella pegaba sus pechos al cristal y yo el culo. Nos divertíamos así”. Esta anécdota ha hecho reír al resto de sus compañeras y se han animado a seguir destapando datos que nadie conocía.

Lo que no vieron las cámaras

Anaju no se ha quedado atrás y ha confesado que metió comida en la Academia a escondidas y la repartió con sus compañeros. “En la maleta, cuando volvimos a OT, escondí chocolate, papas y chuches y nos las comíamos en la academia”, empieza diciendo Nia. Y Anaju remata: “Quitábamos las pilas al micro, porque Roi o Miki nos habían dicho que se escuchaba todo, y empezábamos a comer”. El público se ha quedado realmente sorprendido.