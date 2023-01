La pareja de Operación Triunfo que ha roto tras años de relación

Operación Triunfo ha dado mucho amor, creando más de una pareja que después del reality se ha roto después de años de relación. La edición de 2020 ha sido una de las que ha marcado a más de uno, siendo de las últimas de este formato. Iniciamos este siglo de la mano de unos jóvenes que llegaban ilusionados a un escenario totalmente nuevo y acabamos la década casi de la misma forma, con cantantes y artistas que protagonizaron un romance ante las cámaras. Los Bisbal y Chenoa de la edición 2020 de Operación Triunfo se separan después de años de relación.

Ha roto esta pareja de Operación Triunfo después de años de relación

Flavio y Samantha salieron de Operación Triunfo dispuestos a comerse el mundo, habían aparecido en un reality de lo más popular y encontrado el amor. Fueron bautizados por la audiencia como ‘Flamantha’. Eran jóvenes, guapos y estaban enamorados, pero como todo en esta vida, nada es para siempre.

Al terminar su participación por este programa decidieron irse a vivir juntos a Madrid, el lugar en el que podrían tener más oportunidades laborales esperando. En las redes sociales han aparecido en varias ocasiones juntos hasta hace casi un año. Las imágenes de una pareja enamorada dejaron de salir por lo que las preguntas que les hacían sus seguidores eran varias.

Finalmente, han tenido que salir al paso para comunicar que ya no estaban juntos, después de años enamorados. Las imágenes en redes sociales haciendo vidas separadas han sido las que han marcado el final de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. La última foto juntos en Disneyland.

El comunicado que daba por finalizada la relación no dejaba lugar a dudas: “Debido a todos los mensajes de odio hacia nosotros, nuestros amigos y nuestros familiares, hemos decidido tanto Flavio como yo aclarar que desde hace varios meses no estamos juntos. La relación entre los dos es inmejorable, no ensuciéis inventando tonterías. Gracias, os queremos”.

Ambos han seguido sus respectivas carreras no muy lejos el uno del otro. La música es un punto de encuentro que siempre les quedará a ambos, un lugar en el que sentirse bien y recordar aquellos tiempos en los que se enamoraron sobre el escenario. Flavio y Samantha han encontrado su lugar en el mundo de la música, aunque ahora les faltará conocer a esa persona especial con la que compartir su gran afición.