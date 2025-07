Terelu Campos, destrozada por el problema de salud que está afectando a su vida: «Es la primera vez»

El verano de 2025 prometía para Terelu Campos ser una temporada llena de ilusiones y desafíos profesionales. Entre su participación en Supervivientes, su debut en el teatro y su esperado regreso como presentadora de televisión, parecía estar viviendo una etapa de impulso renovado en su carrera. Sin embargo, la realidad le tenía preparada una interrupción inesperada. Un viaje exprés al Caribe, que tenía como objetivo desconectar brevemente, se convirtió en el origen de un contratiempo que ha afectado a su estado de salud. Está destrozada, pero ¿qué ha pasado? En OKDIARIO tenemos respuesta a esta pregunta.

Fue tras su escapada a República Dominicana cuando comenzó a notarse el malestar. La comunicadora regresó de las playas caribeñas tras solo cuatro días, contrariada por no haber podido disfrutar más tiempo, aunque sin sospechar que lo peor estaba por llegar. «Nada más han sido cuatro miserables días. Ojalá hubiera podido ser una semana completa», expresó con resignación al aterrizar en España. Pronto, los síntomas comenzaron a manifestarse con fuerza.

El problema de salud de Terelu Campos

La colaboradora tenía previsto acudir como cada semana al programa ¡De viernes!, donde participa con regularidad. Sin embargo, para sorpresa de todos, esa cita no se produjo. La ausencia llamó la atención de espectadores y compañeros, poco acostumbrados a que Terelu Campos faltase a sus compromisos profesionales. Al día siguiente, ella misma explicaría lo sucedido en Fiesta, confesando que había contraído un virus estomacal durante su estancia en el Caribe. «Estuve un poco pachucha porque cogí un virus en República Dominicana, que estuve unos días y llegué fastidiada. Un virus estomacal», explicó.

La magnitud del malestar obligó a Terelu a hacer algo a lo que no está acostumbrada: quedarse en casa para recuperarse. Su expresión al respecto fue tan clara como reveladora: «Yo creo que es la primera vez en mi vida que falto a mi puesto de trabajo, con eso te lo digo todo». Para una mujer como ella, que ha heredado de María Teresa Campos una ética laboral férrea, el hecho de ausentarse resultó profundamente frustrante. A su malestar físico se sumó una sensación de impotencia por no poder cumplir con su rutina profesional.

La faceta de actriz de Terelu Campos

Pocos días después, la hija mayor de la emblemática comunicadora reapareció públicamente en Murcia, donde se prepara para representar Santa Lola, su más reciente proyecto teatral. Aunque su presencia fue recibida con expectación, Terelu no se mostró especialmente comunicativa. Se limitó a reconocer que se encontraba «regular» y, sin dar más detalles, se dirigió directamente al camerino.

Fue el director de la obra, César Lucendo, quien puso palabras al estado real en que se encontraba la actriz y presentadora. Según explicó, «la pobre mía estaba con el virus este más blandita, más flojita…», una descripción que retrata el desgaste físico que aún arrastraba. A pesar de ello, destacó su capacidad de sobreponerse y enfrentar los ensayos con determinación: «Lo ha sacado como una jabata y es complicado, o sea, el teatro no es nada fácil, en serio. Y ella ha venido».

Ese gesto, el de no cancelar su compromiso escénico pese a no encontrarse bien, habla del temple de Terelu. Su incursión en el teatro no es solo un reto artístico, sino también emocional. En plena transición vital, después de la pérdida de su madre y de varios cambios en su vida personal, cada paso profesional parece tener un significado más profundo.

El virus estomacal no es más que uno de los muchos momentos de este 2025 que han puesto a prueba la resiliencia de Terelu Campos. La presentadora, que este año ha vuelto a estar en el centro mediático tras su paso por Supervivientes, no ha parado de reinventarse.

Ahora es presentadora de Telecinco

Aprovechando el periodo vacacional de Emma García, ha sido Terelu quien se ha puesto al frente del programa Fiesta en su edición veraniega. La primera emisión tuvo lugar el sábado 26 de julio y estuvo cargada de simbolismo personal. En homenaje a su madre, se vistió de rojo y llevó unos zapatos que pertenecieron a ella. «Yo heredé hace muchos años que la jefa estrenaba de rojo. Y yo hoy tenía que venir de rojo», explicó ante las cámaras. Fue un gesto cargado de emoción que no pasó desapercibido ni para la audiencia ni para sus compañeros.

Durante este verano, Terelu no estará sola al frente del programa. Compartirá plató con César Muñoz y Àlex Blanquer, quienes también se han incorporado a esta versión estival. César Muñoz vuelve a Mediaset tras un tiempo alejado de la cadena, desde la cancelación de Así es la vida en 2024. Àlex Blanquer, por su parte, ha desarrollado parte de su carrera en espacios meteorológicos y de entretenimiento, y actualmente copresenta La noche de los récords.

En esta nueva etapa, Terelu liderará la sección Aires de fiesta, donde se revisa la trayectoria de artistas destacados, tanto nacionales como internacionales. Una tarea que mezcla nostalgia, actualidad y análisis, campos donde la experiencia y sensibilidad de Terelu pueden marcar la diferencia.