Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, se rinde ante Terelu Campos: "Ha sido recibida como una estrella"

La carrera de interpretación de Terelu Campos continúa avanzando por el mejor de los caminos. Después de colgar el cartel de sold out en Valladolid, la hermana de Carmen Borrego ha estrenado su obra, Santa Lola, en Madrid, concretamente en Móstoles, donde, a pesar de no haber contado con el apoyo de muchos de sus familiares desde el público, muchos de los presentes se deshicieron en halagos hacia su trabajo. En especial Manuel Bautista, el alcalde del municipio mencionado, quien ha definido a la colaboradora de televisión como una auténtica estrella.

«Terelu ha sido recibida como lo que es. Es una estrella y ha sido recibida como una estrella», comenzaba a decir. «Es un honor para Móstoles y es un honor para ella disfrutar de Móstoles. Móstoles es una gran ciudad y se merece que vengan grandes estrellas», añadía. Sobre cómo ha sido tratar con ella, Manuel Bautista ha destacado que «es una persona normal» y que en ningún momento ha habido exigencias por su parte.

Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, después de ver la obra de teatro de Terelu Campos. (Foto: Gtres)

«Todo ha salido perfecto, como habéis visto, por tanto estamos muy contentos. Creo que ellos están contentos, y nosotros también, y seguiremos trabajando por la cultura. Las puertas de Móstoles están abiertas para todos los artistas y todos los que quieran venir a disfrutar de Móstoles, porque es una gran ciudad. Creo que se merece que vengan los mejores», concluía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SANTA LOLA- OBRA DE TEATRO (@santalola_oficial)

Las palabras de Terelu Campos

Al terminar la obra, Terelu Campos también ha querido atender a los medios de comunicación que había agolpados a las afueras del Centro Cultural Villa de Móstoles. «Estoy muy contenta. Si la gente se lo ha pasado bien, es lo importante. Lo fundamental es que se reían», comenzaba a decir.

Continuaba asegurando que «los nervios siempre están presentes» a pesar de que no es la primera vez que se sube a un escenario como actriz. En cuanto a la ausencia de muchos de sus familiares, Terelu ha sido clara. «Carmen tenía entrada, pero han tenido que operar a una íntima amiga y se ha quedado cuidándola», aseguraba. Sobre José María Almoguera, su sobrino, también ha confirmado que tenía una boda y le ha sido imposible estar presente. «Quería venir en mitad de la boda, pero le dije que bajo ningún concepto. Se lo prohibí yo», contaba. «Alejandra si no está aquí, es porque no puede estar», añadía sin dar ninguna explicación sobre los planes de su hija.

Terelu Campos en Móstoles. (Foto: Gtres)

Los reporteros aprovechaban su conversación con Terelu para preguntarle sobre los planes que tiene en mente para este verano, los cuales no ha querido desvelar. No obstante, lo que sí tiene claro es que no tiene previsto vivir ningún amor de verano porque asegura que «está muy bien como está».