La tajante reacción de Terelu Campos cuando le preguntan por el desplante de Rocío Carrasco

Terelu Campos ha llegado como actriz a Madrid y lo ha hecho con su obra Santa Lola, con la que se encuentra inmersa en una gira nacional. Una pieza teatral que estrenó hace unos meses en el Teatro Zorrilla de Valladolid y donde estuvo acompañada de sus seres queridos. En esta circunstancia no ha sido menos, aunque ha habido notables ausencias. La que más ha llamado la atención ha sido la de su íntima amiga Rocío Carrasco, algo a lo que Terelu ha reaccionado al terminar la función. Acerca del porqué no ha estado, no ha dado explicaciones: «No sé, pregúntaselo a ella. Yo bastante tengo ya con mi vida».

Además de la hija de La más grande, no ha podido disfrutar de su actuación José María Almoguera se encontraba en una boda. Tal y como ha contado a los micrófonos de la agencia Gtres, ha sido ella quien le ha pedido que no interrumpiera el evento. «Se lo prohibí». Su otra sobrina tampoco ha podido estar por un motivo personal. La que no ha dejado sola a Terelu ha sido su incondicional hermana, Carmen Borrego, y su cuñado, José Carlos Bernal. Ambos llegaron al mismo tiempo, pero por separado. Carmen lo hizo del brazo de una buena amiga y José Carlos se posicionó en un segundo plano, dejando todo el protagonismo a su mujer.

Terelu Campos en Móstoles. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Borrego ha optado por un look muy veraniego en tonos blancos y naranjas compuesto de una camisa anudada en la parte delantera y una minifalda con cenefas. Como complementos ha elegido unas alpargatas y un bolso bandolera en color nude y unas grandes gafas de sol oscuras que cubrían su rostro.

Carmen Borrego junto a una amiga en Móstoles. (Foto: Gtres)

El aterrizaje en la capital de España ha sido todo un éxito. Tanto es así que el propio alcalde del municipio se ha mostrado orgulloso de la presencia de la hija de María Teresa Campos. «Muy contento de que la gente se lo haya pasado bien», ha dicho a la salida del Centro Cultural. «Es una estrella y ha sido recibida como lo que es», ha desvelado Manuel Bautista. Sobre la decisión de comenzar su andadura en la Comunidad de Madrid, en el lugar que este gobierna, ha confesado que: «Es un honor».

Terelu Campos en el escenario en Móstoles. (Foto: Gtres)

Baño de masas en Móstoles

Terelu Campos sigue cosechando éxitos en su carrera profesional. Pese a que su medio habitual es la televisión, dio el salto a las tablas del teatro y se ha embarcado en una nueva aventura. Por esta causa se convierte en una estrella en todas las ciudades a las que va como actriz. Este mismo sábado ha interpretado Santa Lola en el municipio madrileño de Móstoles y se ha dado un auténtico baño de masas. Dentro del espacio polivalente, el público se ha rendido a la comunicadora y le ha dedicado una profunda ovación.

Terelu Campos saliendo del Centro Cultural de la Villa de Móstoles. (Foto: Gtres)

Al término de la función en el Centro Cultural de la villa, algunas fans han esperado a la artista. Terelu, completamente vestida de negro, no ha dudado en hacerse fotos con ellas y saludarlas con un carácter muy amable. También hemos podido ver que ha recibido algún ramo de flores. Uno de ellos con una rosa roja y otra amarilla y el otro en tonos blancos.