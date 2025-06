Carmen Borrego celebra el cumpleaños de su hijo José María Almoguera con una importante laguna

José María Almoguera acaba de soplar las velas de su 35º cumpleaños y, como no podía ser de otra manera, ha querido celebrarlo por todo lo alto, rodeado de su círculo más cercano de amigos y familiares. La cita ha tenido lugar el pasado 12 de junio en un conocido restaurante de Madrid y, hasta allí, se ha desplazado Carmen Borrego, madre del mencionado y, tal vez, una de las invitadas más especiales para él.

Fue una de las primeras en llegar y, atendiendo a la prensa a la entrada del establecimiento, se mostró muy orgullosa de la etapa que está viviendo actualmente Almoguera. «Lo veo muy feliz. Y qué mejor para una madre que ver a tu hijo feliz», comenzaba a decir. La reportera hacía hincapié en que, después de la guerra mediática que protagonizaron hace unos meses, madre e hijo parecían estar más unidos que nunca. Unas palabras que Carmen quiso puntualizar. «Estamos como siempre. Hemos tenido problemas, pero mi hijo y yo hemos estado unidos siempre», sentenciaba.

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

Con estas declaraciones, la hija de la recordada María Teresa Campos ha dejado entrever que ha preferido hacer borrón y cuenta nueva con su hijo, haciendo una declaración de intenciones orientada a perdonar y olvidar todo lo ocurrido. No obstante, lo cierto es que el conflicto familiar acaparó multitud de titulares que no son fáciles de olvidar.

El conflicto familiar de Carmen Borrego con su hijo

Carmen Borrego y José María Almoguera comenzaron a distanciarse cuando esta decidió participar en Supervivientes 2024, pero lo cierto es que todo se intensificó después de que el actual colaborador de TardeAR concediera una entrevista junto a Paola Olmedo para anunciar su separación y explicar los motivos que habían detrás de la misma, entre los que se se señalaba directamente a Borrego. La hermana de Terelu Campos no optó por el silencio y fue ahí cuando se inició un intercambio de reproches que avivó la guerra.

«No sé dónde empieza mi madre y dónde el personaje. […] Cuando mi madre llora en televisión y suplica verme, no sé si lo hace porque es lo que le reclama el programa o es lo que le sale a ella. […] Si reclama judicialmente ver a su nieto, perderá a su hijo para siempre», manifestó Almoguera en una entrevista concedida a Lecturas.

José María Almoguera y Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

«Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Seguiré estando aquí si él me necesita, pero todo en la vida tiene un límite. Creo que el mío puede haber llegado hoy. No sé si dormirá tranquilo, yo desde luego dormiré tranquilísima. […] Llevo matándome como madre muchos años. Aguantando demasiadas cosas que a lo mejor no tendría que haber aguantado», pronunció Carmen al regresar de Supervivientes y conocer las declaraciones de su hijo.

El 11 de octubre de 2024 decidieron sentarse en el plató ¡De Viernes! para reencontrarse por primera vez después de varios meses de polémica y, desde entonces, parece que poco a poco han conseguido acercar posturas. Y una gran prueba de ello es el reciente cumpleaños de Almoguera y las declaraciones de Carmen en la fiesta, donde cabe destacar que también se mostró muy feliz de que su hijo estuviera con María La Jerezana. «Es maravillosa. Una mujer estupenda. Adaptarse a esta familia es muy fácil», concluía.