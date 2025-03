El nuevo rostro de Paola Olmedo debido a una operación médica es, sin duda, uno de los temas más comentados de este 19 de marzo. La ex de José María Almoguera ha mostrado el resultado final tras una operación de siete horas en las que, además de retocarse la mandíbula, los médicos vieron oportuno intervenir en el aparato respiratorio. Una de las reacciones más esperadas ha sido la de Carmen Borrego, su ex suegra, cuya relación ha estado marcada por altibajos.

Joaquín Prat, presentador de Vamos a ver, ha sido quien le ha lanzado la pregunta más esperada a la hermana de Terelu Campos, que se encontraba entre los colaboradores del espacio. «¿Esta es la exmujer de José María, el hijo de Carmen? Qué maravillas hace la cirugía, cómo me alegro, seguro que esta chica está muy feliz con el resultado y ha mejorado su calidad de vida. Ahora está irreconocible», ha dicho.

Carmen Borrego se pronuncia sobre la operación de Paola Olmedo

Paola Olmedo y José María Almoguera. (FOTO: GTRES)

Desde que saliera a la luz el distanciamiento con su hijo mayor, Carmen Borrego ha optado posteriormente por el silencio a la hora de pronunciarse sobre la vida privada de su primogénito y todo lo que le rodea. Sin embargo, en esta ocasión, la tía de Alejandra Rubio ha reconocido que era conocedora de la operación de Paola, aunque «no la había visto»: «Ella me escribió para contármelo y le dije que aquí estaba para lo que necesitara. Me alegro por ella porque sé que llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto y había una larga lista de espera porque ella tenía una malformación».

Sobre los retoques médicos a los que se ha sometido, Carmen ha dejado claro cuál es su postura: «No seré yo la que se meta con alguien que se mejore cuando soy la primera que intento mejorarme. Me alegro porque, aunque aún está muy hinchada y tendrá que cambiar, creo que a la larga se va a alegrar mucho».

El apoyo de Carmen Borrego a su ex nuera

Paola Olmedo tras su operación médica. (FOTO: GTRES)

La revista Lecturas ha sido la encargada de destapar el nuevo rostro de Olmedo, que ha explicado el motivo de su paso por quirófano y que nada tiene que ver con un retoque estético, como se había dicho: «Tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído. Han tenido que retocarme todo. El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás».

Durante todo este tiempo, tanto en el pre como en el postoperatorio, Olmedo -que en el pasado criticó duramente las operaciones de su ex suegra-, ha contado con la ayuda y apoyo de su ex, José María Almoguera, con el que tiene un hijo en común. Unas palabras que demuestran que su relación atraviesa un buen momento a pesar de las polémicas del pasado: «Lo bajé y se tiró a sus brazos (refiriéndose a su hijo, nieto de Carmen). El niño encantado. Se lo puede llevar las veces que quiera. Me ha ayudado mucho, no sé si es consciente…».