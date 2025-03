Kiosco: del radical cambio físico de Paola Olmedo al viaje de Alejandra y Carlo a Italia con su hijo

Este 19 de marzo, Paola Olmedo se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestro país. Y es que la que fuera mujer de José María Almoguera se ha sometido a una reestructuración integral de cara. De esta manera, luce un aspecto completamente diferente.

«Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana durante seis horas y media», ha asegurado Olmedo sobre su intervención. «En fotos no me reconozco, es más raro todavía. Han tenido que retocarme todo. El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás», ha añadido.

Revista ‘Lecturas’. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, se ha sincerado sobre cómo vivió los momentos previos a la operación. «El día antes estaba demasiado tensa, no dormí bien. Me han roto todo (señala desde la parte alta de la nariz). Es un operación muy delicada, hay muchas terminaciones nerviosas y por lo mínimo podía tener un problema de parálisis. Podía haber rechazado las placas [de titanio] que me han puesto (se señala la mejilla). Creo que llevo unos tornillos también», ha comentado.

Revista ‘Diez Minutos’. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia protagonizan la portada de Diez Minutos. La pareja ha viajado por primera vez a Italia junto a su hijo para visitar a la abuela paterna del actor. Sara Carbonero también aparece en las páginas del citado medio después de reaparecer, rota de dolor, en el entierro de su abuela Máxima, a quien estaba muy unida.

Revista ‘¡Hola!’. (Foto: Redes sociales)

En ¡Hola!, Isabelle Junot aparece en la primera página posando radiante. La mujer de Álvaro Falcó revela sus secretos de bienestar, alimentación y belleza. También, el príncipe Simeón de Bulgaria concede una entrevista por su mayoría de edad.

Revista ‘Semana’. (Foto: Redes sociales)

En cuanto a Semana, la revista ha publicado un reportaje de la escapada de Óscar Casas y Ana Mena, la que es ya considerada como una de las parejas del momento. Han estado en Málaga, tierra natal de la cantante y enclave en el que han disfrutado de unos días juntos derrochando complicidad. Además, se ha podido conocer que Junco y Pinocho están unido contra los Pantoja. Y es que, la muerte de Bernardo Pantoja, en el año 2022, puso en evidencia una vez más las rencillas familiares.