Paola Olmedo confirma su nuevo amor y Carmen Borrego se pronuncia

José María Almoguera y Paola Olmedo eran una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. Si bien llevaban un perfil bajo a pesar de los lazos de sangre del televisivo con la familia Campos, en marzo de 2024 su vida dio un giro de 180 grados cuando tomaron la decisión de anunciar públicamente su separación tan solo dos años después de casarse.

Se va a cumplir un año de esa decisión y los protagonistas de esta historia ya han rehecho su vida. De hecho, la propia Olmedo ha confirmado que está de nuevo ilusionada después de que se conociera que ha sido vista junto a su nuevo amor.

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

«Es guapísimo», ha indicado con una sonrisa ante los medios de comunicación mientras iba paseando por las calles de Madrid. «Estoy muy bien y muy contenta», ha añadido. «Estoy tranquila y quiero seguir así por si me veis con él que no se agobie», ha comentado.

Fue durante la emisión de TardeAR de este 29 de enero cuando salieron a la luz las primeras imágenes de Paola junto a su nueva pareja. De esta manera, se confirma que la empresaria ha hecho borrón y cuenta nueva en este arranque de año.

Su relación con Carmen Borrego

Por otro lado, Paola Olmedo también se ha pronunciado sobre la buena sintonía que a día de hoy mantiene con Carmen Borrego, madre de su ex marido. «Hay buena relación, sí. Es la abuela», ha dicho con una sonrisa y en tono amable. «Está todo bien. Realmente nunca ha habido un conflicto», ha proseguido.

José María Almoguera y Paola Olmedo. (Foto: Gtres)

Al margen de lo mencionado, Olmedo ha comentado el paso de José María Almoguera por Gran Hermano DÚO, dado que ha encontrado en María La Jerezana un gran apoyo y han pasado de la amistad al amor en menos de un mes. «Mientras él esté bien, estamos bien todos», ha finalizado antes de marcharse.

La reacción de Carmen Borrego

Quien también se ha pronunciado sobre el nuevo amor de su ex nuera ha sido Carmen Borrego. «Hombre, me alegro muchísimo por los dos. Insisto, cuánto más felices sean ellos, más feliz será su hijo», ha comentado sobre el hecho de que, tanto Paola Olmedo como su hijo han rehecho su vida a la vez. «Es normal, son gente joven y tienen que rehacer su vida evidentemente y enamorarse», ha añadido.

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

La hermana de Terelu Campos también ha aprovechado esta intervención para opinar sobre el concurso que está haciendo su hijo y ha asegurado que bajo su criterio va por el camino correcto. Al mismo tiempo se ha sincerado y ha dicho que ya no se ruboriza al ver a José María besándose con María. «Una ya se acostumbra a todo», ha dicho. Para finalizar ha preferido mantenerse al margen sobre si le gusta o no la concursante para Almoguera. «Le tendría que gustar a mi hijo, no a mí», ha terminado diciendo.