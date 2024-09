José María Almoguera rompe su silencio tras las duras confesiones de Paola Olmedo

José María Almoguera ha reaparecido en Madrid durante un evento relacionado con el mundo del motor. Es un gran apasionado de las motos y ha asistido a un acto donde le han preguntado por Paola Olmedo. La esteticista ha confesado que se siente «la mala de la película» y ha decidido dar su versión de los hechos en TardeAR, programa que presenta Ana Rosa Quintana. Ha concedido una entrevista donde asegura, entre otras cosas, que quería hablar con Carmen Borrego y José María se lo impidió.

El nieto de María Teresa Campos ha insistido en algo: él no es nadie para decir si Paola Olmedo puede hablar o no. Considera que está en su derecho de poner las cartas encima de la mesa y reconoce que la relación que mantiene con ella es únicamente por el bien del pequeño que tienen en común.

José María Almoguera en Madrid. (Foto: Gtres)

«Puede ir donde ella quiera, yo no soy dueño de nadie. Es la madre de mi hijo y ya está, por eso tengo una relación cordial con ella. Nada más», ha declarado con total naturalidad. El joven ha entrado de lleno en el mundo del entretenimiento. Hace unas semanas no quería saber nada de la prensa del corazón, pero ha cambiado de opinión y ha decidido sentarse en ¡De Viernes!

Las declaraciones de José María Almoguera

José María no ha hablado demasiado. «Ya sabéis cómo va esto», ha respondido a los reporteros de la agencia Gtres cuando le han preguntado por su ex mujer. Tiene apalabrada una entrevista en el programa que presenta Santi Acosta, por eso no ha podido dar demasiados datos.

José María Almoguera en Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, ha dejado claro que, según su punto de vista, Paola Olmedo no es mala persona. «Eso se lo ha dicho ella misma. No lo sé, a lo mejor ella opina que es la mala, pero no es cosa mía porque para mí no hay ni malos ni buenos. Al final cada uno hace las cosas como cree que las hace. Yo cuando hago las cosas no las hago para hacer daño. Al revés, yo me considero bueno».

La esteticista sostiene que nunca ha querido convertirse en un personaje público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya ha protagonizado varias intervenciones. Ha posado en Semana, su revista de cabecera y ha hablado en televisión en en distintas ocasiones.

Los ataques de Paola Olmedo

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

Paola no se considera responsable de los problemas que hay en la familia Campos, al contrario. Asegura que ella fue la primera en querer arreglarse con Carmen Borrero, pero supuestamente José María se lo impidió. Ahora será este último el que ofrezca la versión definitiva. Eso sí, desde la más absoluta tranquilidad porque no quiere tener problemas con la madre de su hijo.

El primo de Alejandra Rubio fue fotografiado junto a Paola después de la separación. Esto dio mucho de qué hablar. Algunos colaboradores de televisión, incluyendo a Terelu Campos y a Carmen Borrego, llegaron a insinuar que todo se trataba de un montaje.

José María está cansado de guardar silencio y cree que ha llegado el momento de dar el paso definitivo. Sus palabras marcarán un antes y un después, pero ¿qué efecto tendrán en Paola Olmedo? Falta muy poco para responder a esta pregunta.