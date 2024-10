Aunque Paola Olmedo busca desvincularse completamente de la familia Campos, no ha podido contener su reacción ante la notable transformación de su ex pareja, José María Almoguera. Recientemente, Almoguera ha estado en el ojo público gracias a su participación en diversas entrevistas y photocalls, y ahora ha comenzado una nueva etapa como modelo al desfilar en la presentación de la nueva colección del diseñador Félix Ramiro. Un cambio de imagen que ha suscitado curiosidad y comentarios en la crónica social de nuestro país, y que ha hecho preguntarse a muchos qué opina la madre de su hijo sobre esta evolución de su ex pareja.

Paola ha manifestado en varias ocasiones su deseo de mantener su vida personal alejada de las controversias familiares, aunque lo cierto es que el impacto de la transformación de Almoguera parece haberla llevado a reflexionar sobre su situación. «No lo conozco, ahora no», ha dicho la ex nuera de Carmen Borrego a los micrófonos de Gtres, tras ser preguntada expresamente por ello. «No tengo nada que decir. No lo conozco, no tengo interés. No tengo interés en hablar de estas cosas», ha añadido.

Paola Olmedo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Olmedo se ha mostrado muy sorprendida con el nuevo rumbo profesional que ha tomado José María Almoguera, pues antes era un chico tímido que rehuía a los medios de comunicación. Asimismo, no comprende la actitud del hijo de Carmen Borrego con respecto a su madre. Y es que en las últimas horas José María ha tendido la mano a una posible reconciliación con la ex colaboradora de Sálvame. Además, el que fuera miembro del equipo técnico del programa Así es la vida, en Telecinco, ha confirmado que va a dejar vía libre a Carmen Borrego para ejercer de abuela. «No tengo nada que decir, eso son cosas de familia», se ha limitado a decir Paola Olmedo al respecto de este asunto.

La separación entre Paola Olmedo y José María Almoguera se hizo pública a finales de marzo de 2024, apenas nueve meses después del nacimiento de su hijo en común, Marc. La noticia generó un gran revuelo mediático y pilló a Carmen Borrego concursando en la última edición de Supervivientes. A pesar de la separación, tanto Paola como José María han expresado su respeto y cariño mutuo, asegurando que desean mantener una buena relación por el bien de su hijo. Sin embargo, la ruptura también ha estado marcada por tensiones familiares, especialmente con Carmen Borrego, a quien ambos han acusado de haber compartido detalles íntimos de su vida, como el anuncio del embarazo.

Estas declaraciones de Paola Olmedo llegan el mismo día que Adriana Dorronsoro ha desvelado en Vamos a ver que Almoguera estaría de nuevo ilusionada tras su mediática ruptura con Paola Olmedo. «Tiene una persona especial y le vimos con ella en una portada dándose un besito», ha contado la colaboradora, haciendo referencia a la mediática portada que protagonizó el hijo de Borrego en pleno verano, donde aparecía dándose un beso con una ex compañera de trabajo. «Es una compañera de Mediaset y me dicen que, por mucho que quieran hacer ver que no, siguen quedando. Ha habido más citas, una de ellas en la bolera», ha añadido.