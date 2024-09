Paola Olmedo, algo más que la ex nuera de Carmen Borrego: su cara menos conocida

El de Paola Olmedo es uno de esos casos en los que la fama llega de rebote. Su vida viró 180 grados cuando conoció, se enamoró, se casó y fue madre con José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, sobrino de Terelu Campos y nieto de María Teresa Campos, en el orden que quieran. En otras palabras, entró a formar parte de uno de los clanes familiares más famosos de la televisión patria. Ahora, está fuera de él y trata de recomponer su vida volcada en un trabajo que le reporta el cariño de su gente.

La gestión de la fama no es siempre coser y cantar. No todas las personas saben adaptarse al peaje que esto conlleva. Para Paola resultó un infierno: «Me casé, me quedé embarazada, y de repente todo se volvió demasiado para mí». Estas fueron sus palabras en una de las entrevistas que ha concedido últimamente. Apariciones en revistas con las que busca rentabilizar su inevitable exposición mediática mientras da su opinión de una guerra familiar cada vez más enmarañada. El último episodio, José María Almoguera disparando a quemarropa contra su madre. Unos días antes, fue la propia Paola quien aseguraba que «no voy a perdonar nada», de lo vivido de puertas para adentro.

José María Almoguera y Paola Olmedo. (Foto: Gtres)

Conflictos íntimos aparte, resulta interesante poner el foco en la vida de Paola Olmedo más allá de ser la ex nuera de Carmen Borrego. Madre de tres hijos, dos de ellos fruto de un matrimonio anterior a José María, su día a día se sustenta en dos pilares: sus pequeños y su trabajo. Este último le genera una satisfacción plena. Paola es consejera de Nails Madrid 2020 S.L, una empresa fundada en dicho año con el mínimo capital social exigido (3.000 euros) y que explota su actividad en un salón de estética, belleza y salud que dirige ella misma, en el norte de Madrid.

«Paola Olmedo, encantadora»

Paola Olmedo acude a trabajar cada día a este humilde local. Una vez cruza la puerta encuentra la paz, la privacidad y la tranquilidad que a pie de calle se le resiste. Gracias a su labor se despeja el interrogante de cómo es Paola en las distancias cortas. Los clientes no escatiman en elogios y están encantados con ella y con los servicios que presta: «Paola es una profesional excelente, trabaja en tiempo récord y el acabado siempre es perfecto», cuenta una usuaria habitual. «Paola fue encantadora», relata otra.

Si ahora el negocio marcha bien, hay que decir que los comienzos no fueron fáciles. Una parte de la clientela acusaba al sitio de «poco higiénico» y de tener «estanterías y mesa de trabajo sucias». Además, aseguraban que «utilizan productos de supermercado». Unas opiniones negativas que se han ido tornando en positivas poco a poco: «La primera vez que vine tuve una experiencia regular, ya que yo también iba con prisa y eso me puso un poco nerviosa. He vuelto hoy y he tenido una experiencia maravillosa. Las uñas han quedado preciosas», cuenta una mujer.

Paola Olmedo, saliendo de una tienda (Foto: Gtres).

Donde la ex nuera de Carmen Borrego está mejor valorada es en Treatwell, una aplicación para reservar cita en más de mil salones de belleza y peluquerías donde los clientes vuelcan sus útiles opiniones. En esta app se puede calificar a las trabajadoras, y Paola cuenta con 4,8 sobre 5 puntos basadas en 207 opiniones en las que destacan de ella que es «profesional, experta y excepcional». No obstante, se queda a una décima de una de sus compañeras, que ostenta un meritorio 4,9.

Un buen indicador de que a Paola le funciona muy bien el negocio es que es realmente complejo reservar cita salvo que sea con bastante tiempo de antelación. En cuanto a la facturación que consigue con su negocio, es todo un interrogante. Paola Olmedo no ha presentado nunca un balance de cuentas, algo que se le exige a todas las sociedades limitadas, pero que no siempre cumplen pese a que existen sanciones ad hoc.