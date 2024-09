José María Almoguera revela el motivo por el que evita la medicación: "Soy enfermo de corazón"

Tan solo una semana después de la inesperada entrevista de Paola Olmedo, José María Almoguera ha dado un paso al frente para dar un golpe en la mesa. Lo ha hecho pronunciándose en una conocida revista del país en la que ha contestado, punto por punto, a las palabras de la que fue su mujer. No obstante, más allá de su reciente ruptura, el hijo de Carmen Borrego también ha hablado de su relación con el clan Campos y del tratamiento psicológico que está recibiendo a raíz de las diferentes polémicas que ha protagonizado en los últimos meses.

Tal y como ha informado el nieto de María Teresa Campos, a pesar de que este tipo de terapias pueden ir ligadas a ciertos fármacos, en su caso esto no es viable: «Yo tengo que tener mucho cuidado con la medicación porque soy un enfermo de corazón», recalcaba. José María no entraba en más detalles sobre su diagnóstico médico, pero lo cierto es que hace unos años salió a la luz que padece el síndrome de Brugada, una enfermedad cardiaca que le obliga a llevar un desfibrilador en el corazón.

José María Almoguera. (Foto: Gtres)

A pesar de que sigue a raja tabla lo recomendado por los médicos, José María Almoguera ha reconocido que ha pedido ayuda profesional: «Lo he pasado mal, en la calle me han dicho que soy un mal hijo y un sinvergüenza […] Me duele que la gente me juzgue sin conocerme», decía en la revista Lecturas.

Su ruptura con Paola Olmedo

En cuanto a la entrevista de Paola Olmedo en Semana, José María se ha mostrado tajante: «Ha sido más una sorpresa que un disgusto. Creo que se ha equivocado, pero ella sabrá. No tengo nada en contra de ella ni de nadie. Le agradeceré siempre que me haya hecho padre», decía. Reconocía que le molestaba que hubiera hablado de él pero, al mismo tiempo, confesaba que no entraba en sus planes hablar de ella. «Nunca me he llevado mal con ella pero la exclusiva ha enfriado un poco la relación y ya es diferente», sentenciaba.

José María Almoguera y Paola Olmedo. (Foto: Gtres)

Su relación con su madre

Paola Olmedo señaló en su entrevista que había cosas que nunca podría perdonar a Carmen Borrego, como que vendiera su embarazo sin su consentimiento. La hermana de Terelu desmintió inmediatamente esta versión, pero José María, en su conversación con Lecturas, ha vuelto a poner en el centro del huracán mediático a la hija de María Teresa Campos. A día de hoy no mantienen una relación idílica de madre e hijo y el joven ha confesado no saber el por qué: «No te sabría decir. Ciertas cosas duelen y molestan. Das un pasito atrás y das tantos pasitos que, al final, te alejas», explicaba.

«Es más una cuestión de lo que exponga en el trabajo. No siempre es por hablar, también es por callar. Cuando ciertas personas atacan y tampoco paras los pies a nadie…», añadía. Por otro lado, Almoguera también declaraba que cuando su progenitora formaba parte de Sálvame no podía llevar una vida tranquila: «Sin ese programa a lo mejor no hubiéramos llegado a esto. Siento que me destrozó, y también mi matrimonio», comentaba.

Carmen Borrego, llorando en ‘¡De Viernes!’. (Foto. Telecinco)

A pesar de todo, Jose María aseguraba que era una buena madre, aunque se hubiera equivocado. Además, señalaba que no era una situación agradable la que estaban viviendo y que nunca le cerraría las puertas de su casa: «He aprendido a vivir con ello pero me ha quitado el sueño. ¡Claro que la quiero! Es mi madre, no soy de piedra», concluía.