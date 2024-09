Primeras palabras de Carmen Borrego tras la entrevista de su ex nuera: "Puede hablar pero no mentir"

«Carmen Borrego está enfadadísima». Con estas palabras, Javier de Hoyos revelaba cómo se sentía la hermana de Terelu Campos tras enterarse de la entrevista que había concedido su ex nuera a una conocida revista del país. Horas más tarde ha sido la propia Carmen la que se ha pronunciado sobre las palabras de Paola Olmedo entrando por teléfono al club social de Vamos a ver: «Es duro volver a trabajar y tener que regresar con este tema. Sólo quiero decir que, desde luego, la única que no se sorprende de que ella haya hablado soy yo. He tenido siempre claro que lo iba a hacer. Está en su derecho, pero yo he dicho muchas veces que no iba a hablar mal de ella, porque es la madre de mi nieto. Por encima de todo está mi hijo y mi nieto y no lo voy a hacer», decía.

Continuaba reiterando que, aunque era consciente de que tenía derecho a hablar, lo que no podía hacer era mentir: «Lo único que sí que voy a decir es que ella está en su derecho a hablar pero no a mentir. Las mentiras tienen las patitas muy cortas», sentenciaba.

Carmen Borrego, vía telefónica en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

En la entrevista de Semana Paola ha reiterado que «no va a perdonar nunca» que Carmen vendiera su embarazo sin su consentimiento, algo que ha querido responder de forma tajante la hija pequeña de María Teresa Campos: «Yo lo hice con su consentimiento, lo único que cambió en el último momento es que iban a salir conmigo y decidieron no hacerlo. Jamás en mi vida hubiera vendido la exclusiva de mi nieto sin su consentimiento. Hubiera hablado como abuela una vez que ellos lo hubieran dicho, porque estoy en mi derecho, pero jamás en la vida hubiera dado la exclusiva de un embrazo que no me corresponde, es decir, sin la autorización de sus padres», explicaba.

Carmen Borrego en los Premios Beef. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención en el espacio televisivo de Mediaset, Joaquín Prat ha preguntado a su compañera si piensa que las palabras de su ex nuera pueden brindarle la posibilidad de retomar la relación con su hijo, algo que enseguida ha aclarado: «Yo creo que la relación depende fundamentalmente de él. Yo siempre voy a estar abierta a él y lo sabe. Mis mensajes son siempre los mismos: «Aquí estoy y aquí estaré». Reclamo mi papel de abuela y necesito ver a mi nieto. El bebé no es culpable de nada y tiene derecho a ver a su abuela», manifestaba.

Paola Olmedo terminaba su entrevista asegurando que, si fuera necesario, se sentaría a hablar con Borrego. Unas palabras que Carmen ha querido responder haciendo un pequeño homenaje a su progenitora: «A mí mi madre me dijo que en la vida lo más importante es dialogar y no odiar. Y con eso te contesto», concluía.

Alejandra Rubio, nueva colaboradora

Además de pronunciarse sobre la entrevista de Paola, Carmen Borrego también ha querido dedicar unas emotivas palabras a su sobrina, Alejandra Rubio, quien ha comenzado hoy a trabajar en Vamos a ver como colaboradora, por lo que vuelven a ser compañeras de trabajo.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«Trabajar contigo me gusta y yo creo que a ti también. Aprendimos hace mucho tiempo a respetarnos. Yo creo que hemos vuelto a tener una relación muy bonita. […] Yo estoy encantada con el embarazo de Alejandra. Creo que van a ser unos padrazos. Se que lo están viviendo con mucha ilusión y tener un bebe desde el amor es lo más bonito que te puede pasar», expresaba.