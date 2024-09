Fue a mediados del pasado mes de abril cuando José María Almoguera y Paola Olmedo anunciaron su separación tras dos años de casados y un hijo en común, en las páginas de la revista Semana; causando un gran revuelo en la prensa del corazón en España. Asimismo, la ex pareja no dudó en lanzar críticas hacia Carmen Borrego, la madre de Almoguera, quien se encontraba participando en la última edición de Supervivientes cuando la noticia se hizo pública.

Dos meses después de esto, comenzaron a circular rumores sobre una posible reconciliación entre Almoguera y Olmedo. No obstante, dichos resultaron ser infundados, pues en julio vieron la luz unas imágenes del nieto de María Teresa Campos besándose apasionadamente con una mujer cuya indentidad no ha trascendido, por las calles de Madrid. «Las imágenes corresponden al pasado viernes. No puedo confirmar una relación sentimental estable, pero dieron un paseo por Madrid, un aperitivo, unos jueguecitos y caricias que terminaron en besos. En muchos besos. Besos apasionados», contó Jorge Borrajo, colaborador de TardeAR y director de la citada publicación.

Paola Olmedo, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Entonces, Paola Olmedo no se pronunció al respecto de la nueva ilusión de José María. Pero ahora, cuando parecía que el conflicto familiar había llegado a su fin, Olmedo ha decidido romper su silencio y hablar sin tapujos sobre todo lo anterior y, en especial, sobre la tensa relación que mantenía con la madre de su ex marido, Carmen Borrego. La joven ha concedido una entrevista en exclusiva que verá la luz en las próximas horas, y de la ha dado todos los detalles Borrajo en la tarde de este martes en el programa a los mandos de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

«Nos hemos encontrado a una Paola serena, muy segura de sí misma, con ganas de hablar y con las cosas muy claras. No sé si va a sorprender más lo que dice de su marido o de Carmen Borrego, que la gente saque sus propias conclusiones», ha dicho Jorge Borrajo, sin ahondar en más detalles acerca del contenido de la entrevista.

La portada de la revista Semana correspondiente al miércoles 4 de setiembre. (Foto: Semana)

Carmen Borrego reacciona a la entrevista de Paola Olmedo

Aunque la entrevista de Paola Olmedo todavía no ha visto la luz, lo cierto es que los primeros detalles que se conocen sobre ésta han despertado ya algunas reacciones, como la de Carmen Borrego. Según ha desvelado el periodista Javier de Hoyos en Ni Que Fuéramos Shhh, Carmen Borrego «está enfadadísima» tras ver la portada de la entrevista exclusiva de Paola Olmedo.»Ha dicho que no se lo esperaba», ha indicado el comunicador en el programa de Canal Quickie y TEN.

Javier de Hoyos, en ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: TEN)

«A raíz de que hemos puesto la portada aquí, ha habido varios compañeros que han empezado a ponerse en contacto con Carmen Borrego. Me trasladan que está enfadadísima, que no se lo esperaba, y que ha sido una sorpresa total para ella», han sido las palabras de Javier.