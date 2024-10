No cabe la menor duda. José María Almoguera se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Después de confirmar su separación de Paola Olmedo y de distanciarse de su madre Carmen Borrego, el televisivo acapara la primera plana por otros motivos. Este 7 de octubre participará como modelo de pasarela para Félix Ramiro, con quien mantiene una buena relación desde hace tiempo.

El Palacio de Santoña, en pleno Barrio de Las Letras, volverá a ser la sede de Atelier Couture. El evento celebra su 12ª edición con dos jornadas, el 7 y 8 de octubre, en las que se podrá ver el trabajo de grandes nombres del diseño nupcial y de nuevos creadores.

No es de extrañar que José María Almoguera participe en el citado evento. Hace tan solo unas semanas, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week, el nieto de María Teresa Campos posó junto a Félix Ramiro, dejando clara la maravillosa relación que mantiene con el diseñador. Ambos posaron de lo más sonrientes en el photocall habilitado. Ahora José María Almoguera vivirá en primera persona lo que es lucir las prendas de las nuevas colecciones.

Desde que el nombre de José María Almoguera comenzó a sonar con fuerza en la prensa rosa han sido varias las ocasiones en las que se ha dejado ver en diferentes eventos sociales. Sin ir más lejos, poco antes de su última entrevista en ¡De Viernes! participó en un encuentro de motociclismo en el circuito del Jarama, donde fue imagen.

Allí se puso delante de los micrófonos y reveló que cada vez se siente más cómodo delante de las cámaras. «Al principio genera un poco de vértigo, pero llega un momento que estás a gusto y bien», dijo en un primer momento. También confesó que, pese a la guerra familiar que mantiene con su madre cada día está mejor. «Parece que vuelvo a estar mejor, con los amigos y bastante bien», comentó.

Un esperado cara a cara

Poco después de esta aparición pública, el 4 de octubre, acudió al espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Fue entonces cuando vivió un esperado cara a cara con su tía, Terelu Campos. José María Almoguera estuvo presente en el plató para hablar del entramado familiar en el que se encuentra. Una de las cuestiones que se abordó en el programa fue la separación de Almoguera y Paola Olmedo.

Tras más de una hora de entrevista, Terelu quiso saber si tanto él como Olmedo consideran que Carmen Borrego es la responsable de su ruptura. «Al cien por cien, no pero muchos problemas han sido fomentados por ciertas cosas que están pasando en televisión. A mí me queda grande, no la gestiono bien y esa mala gestión hace que se deteriore mi pareja y nos divorciemos», explicó José María Almoguera.