El objetivo de José María Almoguera antes de una reconciliación con su madre

Si bien tiempo atrás José María Almoguera apostaba por la discreción que tanto le caracterizaba, ahora se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Desde que dio un paso al frente para explicar su situación familiar han sido varias las ocasiones en las que se ha pronunciado en los diferentes medios de comunicación.

Lejos de llegar a un mismo punto de inflexión, Almoguera continúa distanciado de su madre. Sobre esto ha hablado en su última reaparición. El televisivo acudió al circuito del Jarama para participar en un evento de motociclismo. Allí se puso delante de los micrófonos y reveló que cada vez se siente más cómodo delante de las cámara. «Al principio genera un poco de vértigo, pero llega un momento que estás a gusto y bien», dijo en un primer momento antes de hablar de la polémica familiar que atraviesa.

José María Almoguera en un evento. (Foto: Gtres)

¿Reconciliación con Carmen Borrego?

«El viernes lo veréis todo, te digo una píldora, se va a ver la verdad, no hay más, hay muchas cosas que no son ciertas y se van a ver las cosas como son. Ya se desarrollarán los temas y se hablará detenidamente de ello», indicó sobre su inminente entrevista en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona al que acudirá el 4 de octubre.

José María Almoguera posando ante los medios. (Foto: Gtres)

Al ser preguntado sobre si su situación familiar mejorará, José María se mostró tajante. «No se sabe, no es cosa mía. Yo voy a contar la verdad», indicó. Sobre si le gustaría mejorarla o no confesó que no lo sabía. «Tengo que centrarme un poco en mí porque me están viniendo muchas cosas, tengo que trabajar en ellas y ver cómo va todo, pero yo no quiero mal rollo con nadie», relató. Con estas palabras aseguró que antes de sellar la paz debe pensar en él.

Acerca de si su madre podrá ejercer de abuela expresó que ya se verá. «Todo eso es tiempo y el tiempo lo dirá todo», explicó. Asimismo, antes de marcharse puntualizó que se considera buen hijo. Por ahora habrá que esperar la mencionada fecha para ver qué declaraciones hace en relación a este polémico entramado en el que se ha visto envuelto en los últimos tiempos.

Carmen Borrego en Marbella. (Foto. Gtres)

¿Cómo se encuentra José María?

El nieto de María Teresa Campos aprovechó esta intervención para aclarar también cómo se encuentra en estos momentos. «Parece que vuelvo a estar mejor, con los amigos y bastante bien», comentó.