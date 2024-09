Alejandra Rubio, sin pelos en la lengua contra Carmen Borrego y José María Almoguera

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, concedió la que fue su primera entrevista en televisión al programa de ¡De Viernes!, en Telecinco. El joven contó lo que, en sus propias palabras, había callado durante años, y aclaró todas las dudas al respecto del distanciamiento que mantiene con su madre desde que la ex colaboradora de Sálvame anunciara que su hijo iba a convertirse en papá primerizo en 2022 y ella, por ende, en abuela. Además, José María explicó que no iba a visitar a su abuela, María Teresa Campos, en sus últimos momentos, porque le dolía mucho verla en el estado en el que estaba. Por su parte, Carmen Borrego, desde plató, no perdió detalle del scoop de su hijo. La pequeña de las Campos escuchó atentamente las palabras de José María Almoguera al tiempo que se pronunció de todo lo que iba diciendo.

Sea como fuere, lo cierto es que las afirmaciones de uno u otro cuentan ya con la réplica de otro miembro del clan Campos: Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha opinado de la entrevista de su primo y la reacción de su tía a ésta misma en Vamos a ver, el programa de la cadena antes citada en el que colabora desde hace escasas semanas. Alejandra ha dicho que aunque no tiene una mala relación con su primo porque a ella no le ha hecho nada en primera persona, no entiende la actitud que está tomando el joven: «a conclusión que saco de esta entrevista es que José María es un niño todavía y que no ha madurado. Es muy egoísta. Lo que ha dicho mi abuela es lo que me faltaba por escuchar, he escuchado eso y ya todo lo que ha dicho bueno o malo, me da igual», ha comenzado diciendo.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Me parece de ser un egoísta que no iba a verla, menos mal que lo admite, espero que no se arrepienta porque esto es para arrepentirse toda la vida de no haber estado a su lado. «Que diga que le dolía mucho el estado en el que estaba… nos dolía a todos, es algo natural. Hay que estar ahí y no tiene ni media justificación que no haya estado al lado de su abuela. A su abuela le hubiera dolido mucho, mi abuela quería estar con su familia (…) Esto es de ser un niño», ha añadido Alejandra.

Alejandra Rubio reprocha un gesto a Carmen Borrego

Más allá de lo anterior, la hija de Terelu Campos sí ha querido romper una lanza a favor de su primo y en contra de su tía en lo que respecta a la fina línea que separaría a Carmen Borrego como personaje o madre. «Entiendo que a José le duelan muchas cosas que ha sufrido su madre en televisión y puede que Carmen haya priorizado su trabajo en televisión a sus sentimientos en muchas ocasiones y por esa parte le entiendo», ha dicho la joven. «Carmen Borrego se equivocó con lo de la exclusiva. No puedes pagarle 3.000 euros a tu hijo», ha añadido sobre la entrevista en la que Carmen anunció que iba a convertirse en abuela.