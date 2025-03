José María Almoguera se reencuentra con Emma García: "Se me ha hecho raro verte"

José María Almoguera ha vuelto a los estudios de Mediaset de una forma diferente a la que acostumbraba. El que trabajara junto a la presentadora del programa Fiesta, se ha sentado ante las cámaras ahora no como empleado, sino como personaje público. El hijo de Carmen Borrego pasó a la escena pública tras su paso por GH Dúo, pero era uno de los menos conocidos. Pertenecer al clan de las Campos no le llevó a la fama; tampoco quería ser reconocido por ello, sino por quién es él como persona. Ahora, tras conceder varias declaraciones hablando de los conflictos con su familia y su paso por el reality, ha coincidido con Emma García en una entrevista que, más que ser una al uso, es una conversación entre amigos.

La propia Emma ha reconocido la singularidad de su encuentro, reconociendo que: «Se me ha hecho raro verte convertirte en un personaje público». Ambos trabajaron juntos y ahora ya no son compañeros, sino presentadora e invitado, pero la complicidad se percibe, haciendo que la naturalidad y la sinceridad estén presentes en toda la entrevista. Almoguera ha revelado que exponerse públicamente le dio mucho vértigo, pero que hubo un momento, un desencadenante que le llevó a tomar la decisión. Una decisión con la que empieza a entender mejor a su madre y también a su tía, Terelu Campos. Para la que ha tenido también unas palabras, asegurando que está «alucinando» con la participación de esta en la nueva edición de Supervivientes.

José María Almoguera y Emma García en ‘Fiesta’. (Foto:Mediaset)

«Lo que me dio para dar este paso es que un día me insultaron por la calle; me impactó porque esa persona no me conocía, entonces decidí hablar yo y contar mi historia. Yo fui a dar mi versión para que se me conociera», ha reconocido en el plató de Mediaset, asegurando también que eso fue lo que le hizo aceptar participar en el reality.

José María ha confesado que la experiencia televisiva le permitió darse cuenta de lo que de verdad importa, dejando entrever una posible reconciliación con su madre. «Cuando estás encerrado es cuando te das cuenta de que echas de menos», ha expresado ante la atenta mirada de la presentadora, añadiendo también que «tienes que entender lo que es la tele. Es un medio de exposición. Se ve tanto lo bueno como lo malo y es complicado mantener la cabeza fría». Una mentalidad que antes no tenía y que ha venido con su salida del concurso.

José María Almoguera en ‘Fiesta’. (Foto:Mediaset)

Su nueva novia y su relación con su ex

Fue precisamente en ese concurso donde conoció a su actual novia. José María y María, apodada como «la jerezana», se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra. Allí se enamoraron y comprobaron que el amor a primera vista existe, ya que en la primera semana ya se veían muy cómplices. Si bien es cierto, la pareja intentó que esa chispa no fuera demasiado evidente, pero ahora que ya están fuera de la Casa de Gran Hermano, no ocultan su amor, sino que lo cantan a los cuatro vientos. Tanto es así que han acudido junto al plató de Emma García.

Hablando de su nuevo amor, José María también ha manifestado en qué punto está su relación con su ex pareja Paola Olmedo. Valiéndose de la sinceridad con la que ha llegado al plató y que le ha acompañado en toda la entrevista. «Con Paola está todo bien. Con ella no hay problema. Somos dos personas maduras que sabemos lo que tenemos en común», ha reconocido. De igual modo, ha confesado también el miedo a que su hijo, Marc, notara su ausencia y se enfadara, pero no fue así. El niño es el nexo de unión que hace que tengan una buena relación, pese a que han «rehecho» sus vidas por separado.