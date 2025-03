La participación de Terelu Campos en Supervivientes está descubriendo intimidades de la hija más mediática de María Teresa Campos. La madre de Alejandra Rubio aceptó el reto de viajar hasta los Cayos Cochinos para ponerse a prueba durante tres semanas (el tiempo mínimo para superar el paso de su hermana, Carmen Borrego, por este desafío) como concursante del futuro. Tras ello, la colaboradora podrá decidir si formará parte del casting definitivo. Desde el minuto uno en el que hiciera su primera conexión en directo desde Honduras, Terelu no se ha cohibido a la hora de hablar sobre su vida más personal. Además, en las últimas horas, ha salido a la luz uno de sus secretos más desconocidos del que ella misma se ha sorprendido, ya que no era conocedora de ello.

A diferencia de sus compañeros, la hermana de Carmen Borrego ha confesado que su momento favorito del día desde que se embarcara en esta aventura son las noches (ya que para ella supone un día menos para abandonar el reality), que están protagonizadas tal y como mostraron desde el programa, por sus ronquidos. Tras ver el vídeo, Terelu se ruborizaba al descubrir sus ruidos nocturnos, ya que sus compañeros no le habían dicho nada al respecto: «Imagino que les estoy dando la vida mártir (refiriéndose al resto de concursantes). ¿Estoy roncando? Hacía un siglo que no roncaba pero como tengo la nariz taponada. Yo nunca he dormido bien, en mi vida, a lo mejor con mucha suerte duermo dos horas seguidas. Tenía la nariz totalmente taponada, aunque ahora ya respiro mejor. Yo he roncado muchísimo pero ahora no. Yo me he llegado a despertar a mí misma con mis ronquidos, os lo juro que me ha pasado pero ahora llevaba mucho tiempo», explicó.

Carmen Borrego hace una revelación sobre su hermana

Desde el plató de Supervivientes, Alejandra Rubio y Carmen Borrego (que además de ser familiares de la tertuliana, también son colaboradoras del espacio) no han dudado en comentar entre risas los vídeos de los ronquidos de Terelu. «Me preguntas algo que no se… Hace siete u ocho años que no duermo con mi madre, pero para dormir ella es complicada», confesó su hija.

Tras ello, Borrego pedía el turno de palabra a Sandra Barneda para hacer una curiosa y desconocida relevación sobre la intimidad de su hermana. «Terelu una de las cosas que hace durmiendo, más que roncar, lo que hace es hablar…», comenzaba diciendo. Además, no dudaba en contar un episodio que vivió en el pasado una noche en la que durmió con la concursante de Supervivientes: «Habla bastante, tanto que cuando nos fuimos a grabar Las Campos, cuando estábamos en Nueva York hablaba en inglés por la noche, imagínate. Te lo prometo».

Una revelación de la que Alejandra Rubio era conocedora por la respuesta a su tía Carmen a la que, además, le advirtió las consecuencias que tendrá para ella haber desvelado este secreto familiar: «Te va a matar, que lo sepas”.