Terelu Campos forma parte de la nueva entrega de Supervivientes 2025, aunque por tiempo limitado, ya que el próximo 26 de abril debutará en el teatro con la obra que lleva como título Santa Lola, espectáculo producido por su amiga Lara Dibildos. Mientras continúa en el que es considerado como uno de los realitys más extremos de la televisión, la colaboradora se ha pronunciado, una vez más, sobre los dos cánceres que sufrió hace años.

La colaboradora no se siente «más ganadora ni más luchadora que nadie». «Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más c****** que luchar», añadió con un hilo de voz. «Aquí no es elegir susto o muerte. Aquí es haces lo que te dicen y punto. A partir de ahí, tener relativamente suerte, porque es la realidad, y que lo que te haya pillado pueda curarse… y ya está, por eso no es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino, es igual, no ha ganado la batalla el que se queda por encima del que se va», expresó. «Pero no voy a vivir con miedo. No es algo que esté en nuestra mano, porque por mucho miedo que tengas si te pasa te va a pasar, lo quieras o no lo quieras», declaró sobre su experiencia.

Terelu Campos en un evento contra el cáncer. (Foto: Gtres)

«Yo tuve un cáncer en la mama derecha con un nombre y un apellido. Hago el tratamiento de cinco años y el médico me dijo que tenía que estar un año sin tratamiento. Cuando me hice la revisión tenía otro, con otro nombre y otro apellido, en el otro pecho», comentó. Debido a la situación clínica en la que se encontraba tuvo que someterse a una doble mastectomía que duró 10 horas. «Al tener el pecho radiado sabían que la piel se iba a morir. Yo no miraba. Si yo me llego a ver el pecho así… No sé si eso se me hubiera podido olvidar en la vida», confesó.

Aunque Terelu superó la citada dolencia continúa con revisiones periódicas cada seis meses porque «el cien por cien de la célula no te la pueden quitar, eso es imposible, lo que pasa es que lo reducen a lo mínimo». «No puedo hacer muchas cosas de ejercicio, pero tengo una vida relativamente normal», comentó.

La historia de superación de Terelu

Fue en 2012 cuando Terelu Campos detectó un bulto en su pecho derecho durante unas vacaciones en Hawái. Ese fue el comienzo de su calvario en su lucha contra esta enfermedad. Tras acudir al médico tuvo que someterse a una operación y, posteriormente a un tratamiento de quimioterapia.

Terelu Campos en un evento. (Foto: Gtres)

Pero la pesadilla no acabó ahí. Seis años después, en 2018, tuvo una recaída. Gracias a las revisiones se pudo detectar que presentaba otro bulto, esta vez en la mama izquierda. Fue entonces cuando volvió a pasar por la mesa de operaciones, sin embargo a pesar del buen resultado, Terelu se sometió a una doble mastectomía

El gran miedo de Terelu

En octubre de 2023, Terelu acudió en compañía de su hija Alejandra Rubio a la 16ª edición de la campaña, Quiero verte envejecer, que organizó Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En esta cita, la hermana de Carmen Borrego no sólo contó su historia, sino que se sinceró y explicó cuál fue su mayor miedo cuando recibió el diagnóstico.

El cameo de Terelu en un evento. (Foto: Gtres)

«Tenía miedo de lo que me pasara a mí pero no porque me pasara a mí, sino por las consecuencias que eran no ver crecer a mi hija, dejarla en una situación de soledad (…) Mi miedo y mi sentido de culpabilidad de que yo le pudiera haber traspasado con mis genes una cosa como esta a mi hija», señaló.