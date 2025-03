Carlo Costanzia se ha pronunciado sobre la participación de Terelu Campos en Supervivientes 2025. Este 6 de marzo, el actor ha sido visto en Madrid y ha atendido a los medios de comunicación. «Me parece muy bien, estupendo», ha indicado en un primer momento. «Es una súper experiencia siempre lo he dicho más allá del formato que tenga», ha añadido.

«Esta experiencia puede enseñar muchísimo y, oye que vaya genial y que gane si tiene que ganar, pero bueno que no lo pase mal, por favor… Que vuelva pronto», ha proseguido. Después, los reporteros han querido saber qué opina sobre si hará o no el famoso y tradicional salto en helicóptero que marca el inicio del formato.

«Ahí ya me pillas. Entiendo yo que no porque se puede hacer daño y con todos los temas de salud que ha tenido ella antes pues», ha indicado, al mismo tiempo que ha comentado que no sabe si Alejandra está preocupada por la participación de Terelu en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. «Entiendo que está muy tranquila», ha finalizado.

Quien también se pronunció recientemente sobre este asunto fue José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego comentó que se alegraba «mucho» por su tía y el nuevo reto al que se enfrentará. «No dudo que lo haga bien, pero… madre mía», indicó. «Ojalá que lo gane, pero no sé hasta qué punto va a aguantar. Lo veo duro para ella», expresó.

El debut en el teatro de Terelu Campos

El próximo 26 de abril, Terelu Campos debutará en el teatro. La hija de María Teresa Campos tiene un papel protagonista en la obra que lleva como título Santa Lola, espectáculo producido por su amiga, Lara Dibildos, que se podrá ver en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Debido al margen de fechas que dispone su particular agenda, todo apunta a que su estancia en Honduras tiene fecha de caducidad.

La colaboradora de televisión confesó en Vamos a ver que está nerviosa por el estreno de la obra. «No duermo por las noches (…) Me da más miedo no decir algo que decir cualquier tontería. La inconsciencia me ha llevado a hacer esto. No me dio tiempo a reaccionar y de repente me vi leyendo el libreto», reconoció. Esta no es la primera vez que la presentadora forma parte de un proyecto dentro del mundo de la interpretación. De hecho, participó en una de las temporadas de Paquita Salas, serie de Netflix dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Por otro lado, Alejandra Rubio confesó que ella misma fue la que incitó a su madre a aceptar este trabajo.