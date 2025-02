José María Almoguera, tras el abrazo a Carmen Borrego: "A ver si me acostumbro"

José María Almoguera y Carmen Borrego han estado un tiempo distanciados. Madre e hijo se enfrentaron por la venta de una exclusiva que afectó seriamente a su relación familiar. El joven ha explicado que tuvo que pedir ayuda, pues la situación no le resultaba fácil y no sabía cómo resolverla. Acaba de salir de Gran Hermano Dúo, concurso que le ha servido para reconciliarse con Carmen. En LOOK tenemos sus primeras palabras y sabemos cuál ha sido su reacción cuando le han preguntado por el abrazo que se dio con su progenitora en pleno directo.

«Sí, era algo de esperar. A ver si me acostumbro un poco al mundo real, me apetece ir a tomar un café y a ver si me voy acostumbrando», ha contestado delante de los micrófonos de la agencia Gtres cuando se han interesado por el acercamiento que ha tenido con Carmen Borrego. Su valoración del concurso es positiva, a pesar de que se ha quedado a las puertas de la final. Casi gana el premio, pero ha tenido que conformarse con un puesto más bajo: «Bueno, he llegado hasta donde he llegado, así que todo muy bien».

José María Almoguera tras ‘GH Dúo’. (Foto: Gtres)

José María forma parte de una de las familias más mediáticas de nuestro país. En un primer momento no quería saber nada de la fama, pero ha cambiado de postura y ahora está encantado. Sus pasos se convierten en noticia y ha modificado su hoja de ruta. Al principio esquivaba a los reporteros y desde que ha asumido su papel como personaje resuelve todas las dudas.

«Bueno, espera que disfrute un poco, pero de momento todo muy bien», responde cuando le preguntan por cómo se está adaptando a su nueva realidad. Ha estado dos meses encerrado en la famosa casa de Guadalix de la Sierra y ahora debe adaptarse a su vida normal.

Carmen Borrego y José María Almoguera. (Foto: Telecinco)

Su relación con María ‘la Jerezana’

José María Almoguera se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de GH. A pesar de que su trayectoria ha estado marcada por la discreción, su paso por el concurso no ha dejado indiferente a nadie. Ha dejado atrás su timidez e incluso se ha ilusionado con una de sus compañeras: María, popularmente conocida como la Jerezana.

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ besándose. (Foto: Telecinco)

En estos momentos, María se encuentra en GH, así que estará unos días separados, pero el romance sigue su curso. Al menos eso es lo que piensa el hijo de Carmen Borrego: «La relación no ha desaparecido. No se retoma nada porque está todo igual. No me lo esperaba, ha sido todo muy rápido y muy contento». Pero, ¿en qué punto deja esto a su ex mujer, la esteticista Paola Olmedo?

Paola ha ganado bastante popularidad en los últimos meses, así que los medios han descubierto que vuelve a estar enamorada. José no tiene ningún problema, al contrario: «Me alegro mucho, de verdad, que todo le vaya muy bien».

A pesar de las diferencias que pudieron tener durante las primeras semanas de separación, entre Almoguera y la madre de su hijo existe una buena relación. «Los dos somos personas normales y la gente normal se lleva bien». Le desea lo mejor y entiende perfectamente que esté iniciando un nuevo romance. «Le tengo cariño porque es la madre de mi hijo, pero nada más», declara para zanjar las últimas dudas que hay sobre este tema.