Carmen Borrego y José María Almoguera han protagonizado un esperado abrazo en televisión. Tras la expulsión del nieto de la desaparecida María Teresa Campos de Gran Hermano DÚO, madre e hijo han acercado posturas tras casi dos años distanciados debido a diversos conflictos familiares. Nada más llegar al plató, el televisivo fue recibido por Carlos Sobera, presentador del citado espacio, que le explicó que su progenitora había acudido a recibirle.

El esperado abrazo

«Es verdad que he sido capaz de ordenar mis ideas en la cabeza, que para mí era complicado con el bullicio del día a día, pero al final ahí he tenido mucho tiempo libre para pensar y se ven las cosas desde una perspectiva diferente. Estando dentro he echado mucho de menos a la gente de fuera. A mi madre, a mis amigos, a mi hijo…», comentó José María en un primer momento.

Tras estas palabras, José María Almoguera y Carmen Borrego se fundieron en un emotivo abrazo. Por su parte, la hermana de Terelu Campos no pudo evitar las lágrimas. «Este es el inicio de una reconciliación y de ya estar bien y de solucionar todo lo que haya que solucionar», señaló el ex marido de Paola Olmedo.

Carmen Borrego quiso también dar su opinión sobre el concurso de tu hijo. «Tu educación, tu nobleza, tu forma de ser, tu autocontrol… Creo que ningún compañero de los que has dejado dentro no puede decir cosas buenas de ti, luego hay otros que ya sabemos cómo son, pero casi todos los concursantes serán amigos tuyos fuera. Eso no lo puede decir casi nadie», expresó Borrego, al mismo tiempo que le dio la «enhorabuena» a Almoguera. «Me siento muy orgullosa como madre, quiero que sepas que aquí fuera está todo fenomenal, que tu peque es un bombón. Eres muy guapo y no te cortes más el pelo», finalizó Carmen, provocando así una gran sonrisa en el rostro de José María.

Un cambio de vida

José María Almoguera se ha convertido en uno de los grandes reclamos televisivos tras su separación de Paola Olmedo. Fue en marzo de 2024 cuando se conoció que iniciaría caminos separados, dos años después de casarse en El Jardín de Tegueste, finca situada en Torrejón de Velasco (Madrid).

A este revés sentimental se sumó el conflicto familiar que protagonizó con su madre. Si bien tiempo atrás el hijo de Carmen Borrego relegaba a un discreto segundo plano todo lo relacionado con su esfera privada, su vida ha dado un giro de 180 grados. De hecho, es uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. A sus apariciones en eventos y diversas entrevistas se suman sus intervenciones en la también conocida como caja mágica. Pero eso no es todo, porque se convirtió en uno de los fichajes estrella Gran Hermano DÚO.